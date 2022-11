Top 14: Urios remercié de l'UBB, ça se précise pour Bru

Selon nos informations, le manager de Bordeaux-Bègles, Christophe Urios, va être licencié avec effet immédiat. Son président Laurent Marti a acté son éviction. Yannick Bru, actuellement consultant aux Sharks, est en discussions avancées avec l’UBB depuis la semaine dernière, pour une arrivée la saison prochaine.

La révolution interne a débuté à l’Union Bordeaux-Bègles. Le club girondin, qui n’occupe que la 11e place du classement après les dix premières journées de Top 14 et notamment la raclée subie à Pau (33-7) voilà deux semaines, a effectivement lancé les grandes manœuvres. Avec, comme souvent, un fusible tout trouvé : l’entraîneur en chef.

En interne, la situation de Christophe Urios fait de toute façon beaucoup parler à Bordeaux depuis de nombreuses semaines. Ses relations avec son président Laurent Marti sont devenues plus fraîches, ainsi qu’avec une partie du vestiaire. Certains éléments en fin de contrat attendaient même de connaître son sort avec de donner une réponse quant à leur avenir.

Tensions avec certains cadres

Le manager, qui a pourtant rempilé voilà un an, est sous contrat jusqu’en 2025. "Christophe est un homme essentiel dans notre projet de club, disait ainsi Marti le 20 décembre 2021. Nous avons des objectifs très ambitieux. Pour les atteindre, l'institution UBB doit s'entourer des meilleurs éléments." Et donc de Urios, l’homme qui a mené Castres au Bouclier de Brennus en 2018.

Depuis, la donne a changé. L’UBB a vécu une fin de saison très agitée, avec des tensions entre Urios et certains de ses cadres, avant que Cameron Woki ne rejoigne le Racing 92 un an avant la fin de son contrat. Le nom de l’ouvreur international Matthieu Jalibert, de son côté, a circulé dans plusieurs autres clubs ces dernières semaines, alors qu’il est lié jusqu’en 2025, en raison de ses envies d’ailleurs.

Discussions avancées avec Bru, une solution interne jusqu’à la fin de saison ?

Urios, lui, est resté aux commandes cet été. "J’ai plein de sujets à traiter cette intersaison, lançait-il à Nice après la demi-finale perdu contre Montpellier le 19 juin dernier. Je les ai déjà un peu traités mais il faut que je me pose. La suite pour moi ? Oui c’est Bordeaux. Pourquoi, vous voulez que je parte ? Je resterai à Bordeaux, au moins l’année prochaine." Avec petit clin d’œil appuyé et un grand sourire pour calmer les rumeurs. Momentanément seulement.

En coulisses, l’homme fort du staff était de plus en plus sur la sellette. Laurent Marti s’est posé de nombreuses questions avant de passer à l’offensive. Il a d’abord échangé avec des entraîneurs et des agents, avec une cible prioritaire clairement identifiée : Yannick Bru.

Les discussions se sont intensifiées ces derniers jours avec l’ancien responsable des avants du XV de France et manager de Bayonne qu’il a quitté en juillet. L’actuel consultant des Sharks, où il est rentré après avoir assisté à France-Afrique du Sud ce week-end à Marseille, a fait part de son intérêt aux dirigeants de l’UBB, mais pour la fin de saison. Les négociations sont en bonne voie et la volonté de travailler ensemble est commune.

La solution interne privilégiée à court terme

Dans le même temps, Marti a rencontré Urios en ce début de semaine. Les deux hommes ne s’étaient pas encore revus depuis l’article de Sud-Ouest la semaine dernière évoquant les tensions qui règnent entre eux. Selon les informations de RMC Sport, l’éviction de Urios est désormais actée et avec effet immédiat. Pour un vrai coup de tonnerre à l’UBB.

Laurent Marti a tranché et l’a annoncé à son technicien ces dernières heures. Cette séparation très anticipée aura forcément un coût élevé pour puisque le club devra lui verser les deux ans et demi de contrat restant. A court terme, le demi-finaliste de la saison dernière devrait installer une solution interne qui devrait tenir jusqu’à la fin de la saison, avec possiblement des pouvoirs donnés à Julien Laïrle, le responsable des avants et de la défense.