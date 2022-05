Top 14: L'UBB se réveille contre Lyon et se qualifie pour la phase finale

Après cinq défaites de rang à domicile, l'Union Bordeaux-Bègles a pulvérisé le LOU à Chaban-Delmas (42-10) lors de l'avant-dernière journée de Top 14. Les Bordelais sont les premiers qualifiés pour la phase finale.

Bordeaux-Bègles, qui restait sur cinq défaites de rang à domicile, s'est réveillé brusquement pour terrasser Lyon (42-10) et devenir le premier qualifié pour les phases finales du Top 14 samedi en ouverture de la 25e journée. Apathiques pendant une mi-temps sous le soleil de plomb de Chaban, les hommes de Christophe Urios ont attendu le retour des vestiaires pour s'offrir un festival offensif dans le sillage d'un Matthieu Jalibert aux jambes retrouvées et auteur d'un doublé rapproché qui a lancé son équipe vers le bonheur.



Avec le bonus en prime et 72 points au compteur, les Bordelais ont pris une sérieuse option sur la qualification directe, voire, au pire, vers un barrage à domicile. Le LOU, finaliste du Challenge européen vendredi prochain contre Toulon, aura tenu une mi-temps avant de lâcher prise rapidement. Un samedi à oublier pour Pierre Mignoni, qui a tant bien que mal géré les temps de jeu de ses hommes qui ont fini, pour certains, le capot ouvert.

Un cinglant 42-0

Cette défaite sèche des Rhodaniens plombe leurs chances de Top 6 final, d'autant que la dernière journée offrira un alléchant Lyon-La Rochelle. Malheur certain pour le vaincu ! Sous pression au coup d'envoi, l'UBB a donc rectifié le tir. Mais elle a dû attendre le deuxième acte pour se libérer après une première mi-temps crispante où la confiance a manqué dans ses rangs.



Supérieurs en mêlée, mais déficients dans les rucks, les partenaires de Maxime Lucu ont manqué de lucidité, d'impact pour bousculer des visiteurs pas loin de climatiser l'ambiance par Baptiste Couilloud (28e) mais son essai était refusé pour un en-avant de passe.



La lumière est venue de Jalibert, en jambes pour sa deuxième feuille de match depuis quatre mois, qui a changé le cours de ce choc. D'abord en franchissant et en cassant trois plaquages (46e), puis en se montrant opportuniste sur un lancer en touche visiteur égaré (52e) pour délivrer ses couleurs (23-3).



Tout a paru alors plus simple pour les Girondins, de nouveau agressifs et dominateurs dans tous les secteurs, avec notamment sur ce ballon porté sur 20 mètres converti par Clément Maynadier (62e), imité sur une distance plus réduite par Ben Tameifuna (74e).



Entre les deux, Guido Petti, pour son retour à la compétition après son opération au ménisque, avait ôté tout suspense en aplatissant un essai avec Santi Cordero à la passe (69e). Pour l'honneur, le LOU a sorti les crocs sur la fin pour un essai de pénalité anecdotique.