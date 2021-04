Top 14: La Rochelle domine Lyon et recolle en tête

Performant ces deux derniers weekends en Champions Cup, La Rochelle s'est imposé devant Lyon (38-23), samedi soir lors de la 21e journée de Top 14.

Les retrouvailles avec le Top 14 se sont bien passées pour La Rochelle, vainqueur convaincant du LOU dans la soirée de samedi (38-23). Les Maritimes auraient pu prendre seuls les commandes du championnat, mais trois essais lyonnais tardifs, dont un doublé de l'ailier lyonnais Josua Tuisova, les ont privés du point de bonus offensif. Reste que ce succès, comptant pour la 21e journée, leur permet donc de revenir à hauteur de Toulouse en tête du classement.

Malgré un turnover logique pour faire souffler quelques protagonistes les ayant portés face aux Anglais de Gloucester puis de Sale, les Maritimes ont été efficaces et solides pendant une heure, au point de mener 33-6, avant de subir un coup de fatigue et un retour du LOU qui a inscrit ses trois essais en un quart d'heure. À deux semaines de retrouver les Irlandais du Leinster en demi-finale de Coupe d'Europe, la confiance reste néanmoins bien présente dans leurs rangs.

Tuisova pour l'honneur

Le LOU, revenu dans les clous de la qualification après ses trois récents succès face à Toulouse, Bayonne et Toulon, a longtemps eu du mal à trouver la clé du verrou rochelais. À l'image de ces trois penaltouches autour de la demi-heure aboutissant à... un carton jaune pour Dany Priso (33e), mais rien au niveau du score. Tout le contraire de leurs hôtes, partis sur les chapeaux de roues avec un essai marqué d'entrée par Dyllin Leyds (3e), le plus prompt pour récupérer un coup de pied à suivre de Brice Dulin, et surtout très cliniques lors de leur infériorité numérique avec un 10-0 signé Ihaia West (pénalité puis essai transformé) pour porter le score à 20-6 à la pause.

Ce deuxième essai a eu le don d'assommer les hommes de Pierre Mignoni, mal revenus à la reprise en encaissant un troisième essai très semblable au premier: coup de pied en profondeur de Dulin pour Leyds qui volleye superbement vers l'intérieur pour Geoffrey Doumayrou lancé plein fer (45e). Intraitables en défense, performants dans l'occupation et ne laissant rien passer dans la finition, à l'image de ce drop réussi par Doumayrou (50e), les joueurs de Jono Gibbes ont pourtant relâché l'étreinte, ce qui a permis à l'entrant Josua Tuisova de réduire la marque (63e).



Pour tenter de récupérer le bonus offensif, les Rochelais ont jeté leurs dernières forces dans la bataille en se servant de leur banc - off-load gagnant de Will Skelton pour Kevin Gourdon (67e). Mais ils ont craqué deux fois avec de nouveau Tuisova à la finition (70e), puis Pierre-Louis Barassi, meilleur rhodanien du soir (77e) et auteur d'un essai ravivant sûrement les regrets.