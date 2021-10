Top 14, La Rochelle-Toulon en direct: le RCT vient pour faire un coup

Charnière 100% néo-zélandaise face au RCT, Tawera Kerr-Barlow forme la paire avec Ihaia West. Ronan O’Gara aligne du lourd en 3e ligne avec Alldritt, Gourdon et Vito. Et à l'arrière, Brice Dulin complète le trio avec Favre et Retière.

Sur le banc, Reda Wardi est présent, Dany Priso lui a été préféré pour cette rencontre.