Top 14: la victoire du Stade Toulousain à Brive remise en cause ?

Le Stade Toulousain s’est imposé sans trembler hier soir à Brive (26 à 8) et a réintégré les six premières places au classement. Mais à quatorze après l’expulsion de son pilier Faumuina, une erreur dans les changements est intervenue en fin de match les Toulousains se sont retrouvés à quinze durant plusieurs secondes. Hier soir après le match, les Brivistes ont décidé de porter réclamation.

Ce fut assez rapide. Trop en tous cas pour avoir une influence sur le résultat du match. Mais hier soir au stade Amédée Domenech, le Stade Toulousain, réduit à quatorze après le carton rouge infligé à Charlie Faumuina (18e), a pourtant évolué à quinze sur le terrain. Juste après l’essai du 2e ligne Emmanuel Meafou (71e), plusieurs changements ont été effectués. Holmes, Baille et Page-Relo faisaient leur entrée, mais seuls Ahki et Aldegheri sortaient du terrain. Durant quatorze secondes, les champions de France en titre évoluaient ainsi au complet, avant que le demi d’ouverture Romain Ntamack ne quitte à son tour ses coéquipiers.

La commission de la LNR va décider de la marche à suivre

Après la rencontre, achevée sur le score de 26 à 8 pour Toulouse, en conférence de presse, du côté du manager du CAB Jeremy Davidson, on n’était pas au fait de la marche à suivre: "il faut voir avec le club. Je ne suis pas au courant pour l’instant. Les arbitres sont partis, je ne sais pas ce qu’il s’est passé". Mais en fait, quelques instants après, les dirigeants brivistes décidaient de porter réclamation auprès du délégué de la rencontre. C’est donc maintenant à la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby de décider de la marche à suivre. Selon nos informations, elle se prononcera ce lundi matin sur la date d'examen de cette réclamation, cela pourrait intervenir mercredi. Ensuite le club aura alors sept jours pour faire appel s’il le souhaite.

Ainsi, soit la commission estime que cette erreur n’est pas préjudiciable, "on ne perd pas le match sur ces 14 secondes", a dit le 3e ligne Esteban Abadie au micro de Canal Plus après la rencontre, soit elle envisage de rejouer la rencontre ou même les dernières minutes de celle-ci à partir de la 71e. Seulement, si une telle décision était prise, le calendrier de la fin de saison ne propose que… le week-end prochain pour cela, puisque les deux équipes seront au repos à ce moment-là, avant éventuellement d’enchaîner la 26e et dernière journée ensuite et de potentielles phases finales pour le Stade Toulousain. Reste maintenant, entre l’esprit et la règle, à estimer le bon sens dans cette histoire et la réelle influence d’une telle erreur…