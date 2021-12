Top 14: le choc pour l'UBB face à Toulouse

L'UBB, qui restait sur quatre défaites face à son adversaire du soir, a battu le Stade Toulousain ce samedi (17-7), dans le choc de la 12e journée de Top 14. Les Bordelais prennent la tête du classement.

Bordeaux-Bègles, qui restait sur quatre revers la saison dernière contre Toulouse, dont une demi-finale de Top 14 frustrante à Lille, a répondu présent en s'offrant le leader et champion (17-7) ce samedi soir dans le choc au sommet de la 12e journée de Top 14. Christophe Urios l'avait qualifié de "match des Seigneurs", avec sa kyrielle d'internationaux, de duels aux quatre coins du terrain mettant l'eau à la bouche mais le manager girondin pensait peut-être au premier abord à ses guerriers des rucks, ses gros, qui ont régné sur le pré d'un Chaban plein à craquer.

Ce succès, qui ne souffre d'aucune contestation à part cinq petites minutes à la reprise qui a vu le leader avant ce match passer devant au score après un essai en force de François Cros (6-7), permet aux Bordelais de chiper la première place à leurs visiteurs et de prendre date en vue des échéances futures, qui sait, en phases finales françaises ou européennes.

Il n'y avait pas de complexe à nourrir pour cette UBB, en pleine confiance après son chef d'oeuvre offensif proposé le week-end dernier au Racing 92 (31-0 en deuxième mi-temps). Les ingrédients du jour ont différé mais la manière doit réconforter le président Laurent Marti. Son UBB, très disciplinée, intense dans le combat, devant et surtout impériale dans les rucks, a exercé une pression constante sur les hommes d'Ugo Mola tout heureux de ne virer qu'avec un retard de six points à la pause (6-0). Et ce grâce à sa défense mais aussi à un léger en-avant de Yoram Moefana sur la passe amenant l'essai de UJ Seuteni refusé à la vidéo (9) après une grosse séquence de pilonnage.

Des frayeurs avant de retrouver la maîtrise

L'emprise girondine a quand même été récompensée par deux pénalités de Matthieu Jalibert, obligé de laisser ses partenaires à la pause en raison d'une béquille, quand en face, les hommes d'Ugo Mola n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. La percée majuscule d'Antoine Dupont à la reprise a néanmoins rappelé la menace qu'exercent les Toulousains sur tous leurs adversaires, dauphin bordelais ambitieux compris. Et sur la mêlée à cinq mètres qui en a découlé quelques instants plus tard, François Cros a refroidi Chaban en allant pointer près des poteaux (6-7, 49).

Le sceau du réalisme vite éteint par la reprise en main du match par la conquête bordelaise, la mêlée d'abord récompensée par deux pénalités de Maxime Lucu (53e, 70e), puis la touche, avec une combinaison avec Lucu se faufilant pour servir Bastien Vergnes pour l'essai (58e). Ce 11-0 a mis fin au suspens quant au lauréat du soir, d'autant que les Bordelais ont fini très fort, dans tous les domaines, ne laissant rien à un Stade un genou à terre à la fin. Mais la saison est longue et les retrouvailles à venir déjà alléchantes.