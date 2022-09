Top 14: le pilier des All Blacks Laulala vers le Stade Toulousain

INFO RMC SPORT - Le pilier international néo-zélandais Nepo Laulala devrait s’engager en faveur du Stade Toulousain pour la saison prochaine.

Après Charlie Faumuina, les dirigeants toulousains semblent apprécier les piliers droits néo-zélandais. Car selon nos informations, son compatriote Nepo Laulala est en discussions avancées pour évoluer au Stade Toulousain dès la saison prochaine. Le joueur des Auckland Blues, qui portait par le passé les couleurs des Canterburry Crusaders et des Waïkato Chiefs, réputé pour sa tenue en mêlée, serait un renfort de choix pour les Rouge et Noir.

Le successeur de Charlie Faumuina

Laulala (1m84, 116 kilos), qui fêtera ses 31 ans le 6 novembre prochain, a été retenu par le sélectionneur Ian Foster pour disputer le Rugby Championship avec la Nouvelle-Zélande cet été. Mais blessé au départ, il n’a pour le moment pas joué la moindre minute. Il a fait partie de groupes élargis, notamment lors du dernier match en Australie, mais n’a jamais eu sa chance, les plus jeunes Lomax (26 ans) et Newell (22 ans) lui étant préférés. D’origine samoane, il est international depuis 2015. Il compte aujourd’hui 41 sélections et était par ailleurs titulaire lors du dernier match entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France (40-25) en novembre 2021.

À Toulouse, il retrouverait un autre compatriote en la personne du double champion du monde Jerome Kaino, devenu entraîneur adjoint responsable des skills. Mais il serait surtout le successeur de Charlie Faumuina, 36 ans en fin d’année et en fin de contrat en juin 2023 après avoir prolongé d’un an la saison passée. Reste à savoir si Laulala fera partie du groupe des All Blacks pour la Coupe du monde en France, ce qui déterminerait la date de son arrivée à Toulouse.