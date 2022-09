Toulouse: longue absence pour François Cros, forfait pour la tournée des Bleus

INFO RMC SPORT - Le troisième ligne international de Toulouse François Cros, sorti lors de la victoire contre Toulon dimanche soir (28-8), s’est de nouveau blessé à un genou. Son absence est estimée à environ trois mois. Il devra se faire opérer prochainement et manquera la tournée de novembre avec les Bleus.

Le succès (28-8) contre le RCT, dimanche en Top 14, a laissé des traces dans les rangs toulousains. C’est d’abord Romain Ntamack qui a été contraint de quitter la pelouse d’Ernest-Wallon dès la 27e minute de jeu. Comme indiqué plutôt par RMC Sport ce lundi, le numéro dix international sera indisponible entre trois et cinq semaines en raison d’une entorse tibio-fibulaire, qui touche l’articulation de la cheville droite. Mais ce n’est pas tout.

Environ trois mois d'absence

Depuis ce dimanche soir, la principale inquiétude concernait François Cros. Déjà blessé au genou gauche lors du barrage de Top 14 remporté contre La Rochelle le 11 juin dernier, le troisième ligne de 28 ans aux 16 sélections faisait son grand retour ce week-end. Il a dû être remplacé à la 58e, trois minutes seulement après être entré sur le terrain. Il s'agit d'une "récidive", avait indiqué l’entraineur adjoint Clément Poitrenaud en conférence de presse.

Les examens passés ce lundi après-midi n’ont malheureusement pas franchement été rassurants. Selon les informations de RMC Sport, Cros souffre d'une désinsertion du ligament latéral interne. Il sera opéré dans les jours à venir. C'est une très mauvaise nouvelle pour lui bien sûr mais aussi pour son club et les Bleus puisqu’il devrait être indisponible au moins trois mois. Cros manquera du coup la tournée du XV de France au mois de novembre contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon, à désormais moins d’un an de la Coupe du monde 2023.