Top 14: le président de Bayonne s’excuse après des propos sexistes

Philippe Tayeb, le président de l’Aviron Bayonnais, a tenu s’excuser ce jeudi après avoir tenu des paroles à caractère sexiste mardi lors d’un échange avec le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Jacques Lasserre.

Si la saison de Bayonne s’est terminée samedi avec une 8eme place en Top 14, l’Aviron fait encore parler. Comme rapporté mercredi par Médiabask, le président du club basque Philippe Tayeb a tenu des propos sexistes mardi à l’occasion de l’inauguration de l’AB Campus, le centre d’entraînement de l’Aviron en présence de Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Alors que les deux hommes passaient devant le local où sont rassemblées les chaussures à crampons, ce dernier a dit : "Ces crampons sont bien propres. Il faudrait que vous montriez à ma femme comment on nettoie les chaussures." "Le projet s'appelle AB Etxea. Etxea, c'est la maison en basque. Et d'après ce qu'on m'a toujours dit, au Pays basque, les femmes restent à la cuisine", a poursuivi Philippe Tayeb.

"J'en suis désolé si ça a heurté"

Deux jours après ces paroles sexistes, le patron de l’Aviron Bayonnais a tenu à s’excuser publiquement : "D'abord, c'est quelque chose qui ne me ressemble pas. Je m'en excuse si ça a heurté des personnes", a-t-il déclaré jeudi, cité par France Bleu Pays Basque avant développer : "C'est une chose qui m'a été dite par une gentille demoiselle lors des fêtes d'Hasparren et j'ai repris cette expression. Il faut savoir que, quand je parle de cuisine, ma mère a travaillé 35 ans à la cuisine de famille, parce qu'on avait un restaurant. Et s'il y a bien une personne qui est importante dans la famille Tayeb, c'est la maman. Dans notre communauté ou notre environnement familial, ça a toujours été la maman qui était au-dessus de tout le monde. Donc quand j'ai dit ça... J'en suis désolé si ça a heurté, mais je n'ai pas dit ça du tout... Je peux en témoigner, mon conseil d'administration est composé de sept filles pour quatre garçons. [...] Mais après, ce sont des propos qui ont été tenus et je les assume", conclut le président de Bayonne.