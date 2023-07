Top 14: les demi-finales de la saison 2023-2024 à Bordeaux et non à Lille

Les demi-finales du Top 14 se disputeront finalement à Bordeaux a annoncé la LNR vendredi. Lille qui avait été désigné initialement ne pourra pas être la ville hote en raison de la préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Les demi-finales de la saison 2023-2024 du Top 14 se tiendront à Bordeaux le week-end du 21-23 juin, et non à Lille comme annoncé initialement, en raison des "préparatifs des Jeux olympiques", a annoncé vendredi la Ligue nationale de rugby. "A la suite de la confirmation de l'impossibilité de tenir les demi-finales 2024 à Lille en raison des préparatifs des Jeux olympiques, la LNR a réorganisé la programmation des demi-finales du Top 14 des prochaines saisons", précise dans un communiqué l'instance, qui tenait son assemblée générale vendredi à Toulon.

Un match de barrage entre le 15e de Pro D2 et le finaliste de Nationale

La métropole de Lille doit en effet accueillir les tournois olympiques de basket et de handball des JO 2024 (26 juillet - 11 août). Par conséquent, le Comité directeur de la LNR a désigné Bordeaux comme ville-hôte des demi-finales du Top 14 en 2024. La LNR avait déjà annoncé que la prochaine finale du Top 14, qui se dispute traditionnellement au Stade de France, serait délocalisée au Vélodrome de Marseille, le 29 juin 2024, en raison de la proximité des JO, l'enceinte dionysienne devant accueillir les épreuves d'athlétisme et le rugby à VII. Lyon accueillera les demi-finales de la saison 2024-2025, Marseille celles de l'édition 2025-2026 et pour la saison 2026-2027, les demi-finalistes retourneront à Bordeaux, a également annoncé la LNR.

Par ailleurs, afin de procéder à davantage "d'harmonisation des formats de phase finale" selon les "principes de montées/descentes entre les championnats", le comité directeur de la LNR a également décidé qu'un "match d'accession entre le 15e de Pro D2 et le finaliste de Nationale" (3e div.) serait organisé pour la première fois à l'issue de la saison 2023-2024. "Il aura lieu sur le terrain du finaliste de Nationale et sera programmé le week-end du 1er juin 2024", précise le communiqué. Ce type de barrage existe déjà entre l'avant-dernier du Top 14 et le finaliste de Pro D2. La saison dernière, il avait opposé Perpignan à Grenoble (33-19 pour l'Usap).