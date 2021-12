Top 14: Pau arrache le nul dans les derniers instants contre Toulon

Final à suspense ce samedi entre Pau et Toulon, qui ont fait match nul (16-16) dans le cadre de la 12e journée de Top 14. Un résultat arraché en toute fin de match par les Palois.

Pau et Toulon, en quête de points pour s'éloigner de la zone rouge, n'ont pu se départager (16-16) au terme d'un match brouillon disputé sous une pluie continue samedi au Hameau pour le compte de la 12e journée du Top 14. Ce nul, plutôt logique au regard du scénario et du festival d'en-avants qui a émaillé le premier acte notamment, n'arrange personne mais satisfait tout le monde, surtout après les revers plus tôt dans la journée de leurs concurrents au maintien, Biarritz, Perpignan et Brive.

Un money-time qui coûte cher au RCT

Pour le RCT, guère à son avantage jusque-là cette saison à l'extérieur, on peut presque parler d'effet Frank Azema car ses hommes menaient encore les débats à cinq minutes du terme suite à un ballon porté ravageur converti en essai par Nakarawa (9-13, 52). Mais la Section a tout donné sur la fin, son pack surtout qui a fait souffrir le martyr à des Varois réduits à 13 dans le money-time - carton jaune pour Nakarawa et Setiano - et qui ont concédé l'essai de l'égalisation au puissant Gorgadze après une succession de mêlées à 5 mètres (78e).

Avant ce final, Palois et Toulonnais ont eu un mal fou à contrôler le ballon-savonnette, d'où leur choix du jeu au pied pour gagner du terrain et mettre l'adversaire en difficulté. Les rares pénalités concédées ont fait timidement évoluer le score (6-6, 36e) que Nakarawa a failli faire fructifier suite à un contre mais il a commis un énième en-avant au contact près de la ligne béarnaise (40e).

Ce n'était que partie remise pour le Fidjien qui, après un coaching massif d'Azéma devant, a récompensé les siens, avant une pénalité réussie de Carbonel suite à une nouvelle mêlée gagnante creusant un écart plus conséquent (9-16, 66e). Malheureusement pour les visiteurs, d'un coup plus indisciplinés, Pau a réagi comme il le fallait pour arracher deux points précieux.

Les résultats de la 12e journée:

Clermont-Biarritz : 39-11

Castres-Racing : 25-3

Lyon-Brive : 49-0

Montpellier-Perpignan : 30-6

Pau-Toulon : 16-16