Top 14, suivez le multiplex de la dernière journée en direct

COUP D'ENVOI DU MULTIPLEX À 21H05 !

Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la 26e et dernière journée de Top 14 ! Le suspense pour les barrages prend fin ce soir et l'on saura qui de La Rochelle, le Racing, Toulouse - qui ont encore leur destin en main -, Toulon, Lyon et Clermont obtiendront les trois tickets restants, puisque Montpellier, l’UBB et Castres sont déjà sûrs d'être qualifiés. En bas de classement, ça va batailler entre Perpignan et Brive pour rester dans l’élite ! Coup d’envoi à 21h05 !