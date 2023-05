Top 14: sursis pour des militants écologistes ayant interrompu le match Toulouse-Stade Français

Ce mercredi, deux militants de Dernière Rénovation qui étaient montés sur les poteaux en plein match du Stade Toulousain contre le Stade Français, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux mois de prison avec sursis et devront verser 7188 euros.

Deux militants écologistes proches du collectif Dernière Rénovation ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux mois de prison avec sursis pour avoir interrompu le match de rugby Stade toulousain-Stade Français en novembre, en s'accrochant aux poteaux.

Plus de 7 000 euros de dommages et intérêts

Les deux hommes avaient escaladé les poteaux de l'en-but toulousain avant de s'y accrocher avec des colliers de serrage en plastique, arborant des tee-shirts où on pouvait lire "Il nous reste 872 jours" et "Le 49.3 tue". Leur action avait causé l'interruption de la rencontre de Top 14, retransmise en direct à la télévision, pendant six minutes, avant que les stadiers ne parviennent à les faire redescendre.

Les prévenus sont également condamnés à une interdiction de stade pendant deux ans et ils devront verser plus de 7.000 euros au Stade Toulousain, au titre du préjudice matériel. Devant une salle remplie de soutiens de divers collectifs écologistes, les deux jeunes hommes ont réitéré à la barre leurs motivations et redit l'importance de porter au plus haut l'urgence à agir contre le réchauffement climatique.

"Nous sommes contraints à la désobéissance civile pour nous faire entendre"

"Comme citoyen, pour défendre le vivant j'ai fait des marches, des pétitions et nous sommes contraints à la désobéissance civile pour nous faire entendre", a affirmé l'un des deux militants à la barre. Les avocates Mes Clémence Durand et Claire Dujardin ont annoncé leur intention de faire appel. En 2022, un match de Roland-Garros, mais aussi une étape de Tour de France avaient été interrompus de la sorte.