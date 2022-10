Top 14: Tolofua quittera Toulouse pour Toulon la saison prochaine

Info RMC Sport. Le troisième ligne du Stade Toulousain Selevasio Tolofua a donné son accord pour rejoindre le RC Toulon la saison prochaine. Il signera un contrat de trois ans et retrouvera son frère, Christopher.

Le Stade Toulousain a réussi depuis des mois à prolonger une grande partie de son effectif et les joueurs cadres (Dupont, Marchand, Mauvaka, Ntamack, Cros, Baille, Ramos, Guitoune…) avec lesquels il a gagné deux titres de champion de France (2019, 2021) et une Coupe d’Europe (2021) ces dernières années. Mais il ne pourra pas garder tout le monde. En effet, selon nos informations, le troisième ligne polyvalent Selevasio Tolofua va quitter la ville rose. Il en a fait part à ses dirigeants.

En fin de contrat à l’issue de la saison 2022-2023, Tolofua (25 ans, 1 sélection), est sollicité. Et sur les bords de la Méditerranée, on apprécie ses qualités. Le RC Toulon, en quête d’un numéro 8 pour pallier la retraite de Sergio Parisse, lui a transmis une proposition qu’il a récemment acceptée. Après sept saisons sous le maillot rouge et noir, il va rejoindre son frère aîné, le talonneur Christopher, avec lequel il avait débuté à l’époque au Stade Toulousain. Tous deux étaient titulaires en déplacement à La Rochelle, le 13 novembre 2016, pour la première du cadet.

Il souhaite rejouer avec son frère

Ils avaient joué cette saison-là cinq rencontres ensemble (quatre de Top 14 et une de Champions Cup) avant le départ de Christopher aux Saracens, à l’été 2017. Centre de formation et joueur avec des qualités d’appuis, Selevasio Tolofua souhaiterait vivre une nouvelle expérience en rejoignant le RCT. La présence de son frère là-bas l’a visiblement aidé à franchir le pas.