Top 14: Toulon inflige une correction au Stade Français pour le trophée Christophe Dominici

Le Stade Français s'est lourdement incliné à Toulon ce samedi (37-9), lors de la 20e journée de Top 14. A la clé pour le RCT: le bonus offensif et un Trophée Christophe Dominici symbolique.

Battu à Clermont dimanche dernier, Toulon a renoué avec la victoire (37-9) ce samedi au stade Mayol face au Stade Français lors de la 20e de Top 14 de rugby et remporté le Trophée Christophe Dominici. Grâce à cette victoire, la quatrième de rang à domicile en Top 14, et le bonus offensif obtenu en fin de rencontre, les Varois reviennent à deux points de Bayonne, sixième, et luttent toujours pour une place en phase finale.

Malgré dix premières minutes convaincantes, le Stade Français connaît sa troisième défaite sur ses cinq dernières rencontres et perd sa deuxième place au profit de La Rochelle. Paris compte désormais un point de retard sur les Maritimes et huit sur le Stade Toulousain, leader du championnat.

Emmenés par un Baptiste Serin des grands soirs, auteur de plusieurs percées décisives, et un Thomas Salles impérial face aux poteaux (6/6), les Toulonnais ont inscrit deux essais par Duncan Paia'aua (15e) et Cheslin Kolbe (26e) pour rentrer aux vestiaires avec onze points d'avance (20-9).

Après la pause, les Parisiens ont tenté de réagir mais ils ne sont jamais parvenus à concrétiser leur longue période passée dans les 22 mètres adverses malgré dix minutes en supériorité numérique après un carton jaune contre Facundo Isa (58e).

Le derby francilien en ligne de mire

Dans un stade Mayol surchauffé (15.702 spectateurs), les hommes de Pierre Mignoni sont allés chercher le point de bonus offensif en fin de rencontre, leur deuxième seulement cette saison. Un essai de pénalité (71e) et une réalisation du troisième ligne Cornell du Preez (77e) ont scellé l'issue de la rencontre.

Dans trois semaines, le RCT se rendra à Lyon pour tenter de poursuivre sa progression au classement face à un concurrent direct pour les phases finales. Les Parisiens, eux, devront se reprendre à domicile face à leurs voisins du Racing 92 pour rester au contact des deux premières places du Top 14.