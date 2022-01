Top 14: Toulon veut prolonger Facundo Isa et attend sa réponse

INFO RMC SPORT - Les dirigeants du RCT ont transmis une proposition de prolongation au troisième ligne international argentin Facundo Isa (28 ans), qui n’a toujours pas donné sa réponse.

Où jouera Facundo Isa la saison prochaine ? Le troisième ligne international argentin (28 ans, 35 sélections) est en fin de contrat. Revenu au RCT en 2017, Isa n’a pas encore tranché. Selon les informations de RMC Sport, il a bel et bien reçu une (et même deux) proposition de prolongation de la part de ses dirigeants ces dernières semaines. Avec un nouveau bail de trois ans.

"On fait tout ce que l’on peut pour le garder, nous a indiqué le président toulonnais Bernard Lemaitre. Il a reçu une très belle proposition pour prolonger." Le club varois n’entend cependant pas tomber dans la surenchère puisque l’Argentin est souvent absent pour cause de sélection avec les Pumas et parfois blessé, mais il reste malgré tout un élément important de l’effectif. Toulon compte sur lui et attend sa réponse dans les jours à venir.

L'UBB sur le coup, le LOU aussi

La concurrence suit le dossier. En Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles, en quête de renfort en troisième ligne, est sur le coup, comme indiqué par Midi Olympique. Selon nos informations, le leader du Top 14 a fait une offre et attend la réponse du joueur. Il a par ailleurs été proposé au LOU qui garde de bons souvenirs de son passage en 2017. Mais le club rhodanien étudie également d’autres pistes.

La balle est désormais dans les mains de Facundo Isa qui affrontera le Stade Français dimanche lors de la 16e journée de Top 14. Depuis le début de saison, il a disputé six matchs de championnat, dont cinq comme titulaire, et un en Challenge européen.