Challenge européen: Toulon-Newcastle annulé, le RCT gagne sur tapis vert

Alors que Toulouse a écopé d'une défaite sur tapis vert contre Cardiff en Champions Cup, Toulon a bénéficié du forfait de Newcastle en Challenge européen avec une victoire 28-0 attribuée par l'EPCR.

Le match entre Toulon et Newcastle, comptant pour la quatrième journée du Challenge européen de rugby et prévu samedi soir au stade Mayol, est annulé en raison de cas de Covid-19 au sein du club anglais, a annoncé vendredi l'instance organisatrice, qui l'a donné gagnant pour le RCT.

"L'EPCR a été informée par les Newcastle Falcons que le club avait enregistré plusieurs résultats positifs à des tests Covid-19 parmi ses joueurs", avait souligné dans la matinée un communiqué de l'European professionnal club rugby (EPCR), qui chapeaute les compétitions continentales de clubs.

"Une mesure de gestion du tournoi"

En fin d'après-midi, un nouveau communiqué de l'EPCR donnait le match gagnant sur tapis vert au club varois. "Après la décision d'annuler la rencontre (...), le match de la poule A a été attribué au RC Toulon sur le score de 28-0 avec cinq points de classement, conformément au règlement du tournoi", a annoncé l'instance.

Cette décision est "une mesure de gestion du tournoi", a précisé l'EPCR, "et non une sanction". Cette rencontre entre le premier de la poule A, le RCT, et son dauphin constituait le choc de la quatrième journée de la "petite" Coupe d'Europe de rugby.

Lors de la deuxième journée, le match opposant Pau aux Saracens avait été annulé en raison d'un nombre significatif de joueurs testés positifs au Covid-19 au sein du club anglais, et la Section paloise avait été donnée vainqueure de la rencontre sur le score de 28 à 0, conformément au règlement du tournoi. La cinquième et dernière journée se déroulera le week-end des 8-10 avril.