Top 14: Toulouse essuie une sixième défaite humiliante à Pau, sa pire série dans la compétition

La Section Paloise a décroché un succès inespéré en Top 14 (27-22) face au Stade Toulousain, qui n'a pas su profiter d'une double supériorité numérique en seconde période.

La dégringolade continue pour le Stade Toulousain, qui s’empêtre un peu plus dans la crise. Le double champion de France en titre est tombé au Hameau. Et s’il n’est pas le premier à s’incliner dans l’antre des Palois, ce sixième revers consécutif - un record dans l’histoire du Top 14 -, le quatrième à l’extérieur, a la saveur désagréable d’une humiliation. Les Toulousains n’ont pas su profiter d’une double supériorité numérique, s’inclinant sur le fil contre d'héroïques Palois, auteurs d’un véritable exploit à domicile, savouré comme il se doit au coup de sifflet final.

En tête à la pause (17-3) grâce à une défense héroïque et un certain pragmatisme dans ses séquences offensives pour marquer, Pau était déjà assuré de disputer tout ou partie de la seconde période en infériorité numérique après le carton rouge de Manu (33e). Ce dernier s’est rendu coupable d’un coup de poing après une échauffourée dans un ruck. Des points de tension, de la férocité dans le combat, il y en aura eu sur la pelouse du Hameau. Le second rouge pour Vatubua (51e) pour un plaquage à vide n’a pas vraiment fait tomber la température, bien au contraire.

Toulouse ne parvient pas à stopper l'hémorragie

Imprécis et nerveux, le Stade Toulousain est toutefois revenu à hauteur en inscrivant deux essais coup sur coup. Cinq points seulement séparaient alors les deux équipes à la 63e. Autant dire que les Palois s’attendaient plus à essuyer une pluie d’essais qu’à accroître leur avance au tableau d’affichage. Et pourtant, face à une équipe fortement impactée par ses doublons, notamment au niveau de ses premières lignes (Baille, Marchand, Mauvaka, Cros...), Pau s’est resserré autour de ses points forts, emportant à plusieurs reprises la mêlée toulousaine.

Malgré les efforts défensifs fournis pour combler les espaces, les Palois ont tenu, et fait preuve d’un incroyable courage pour défendre leur avantage sur la ligne d’en-but, les joueurs se sacrifiant à tour de rôle pour rendre un maul improductif (78e). Le Stade Toulousain avait laissé passer sa chance, d'autant que la Section obtenait en plus une pénalité sur la mêlée fermée (79e). De quoi s’arracher les cheveux pour le coach toulousain. Mais le Stade a commis trop d’erreurs et d’imprécision pour remporter ce match qui lui tendait pourtant les bras à l’heure de jeu.