Top 14: Le Stade Français renverse Toulouse, qui s'enfonce dans la crise

Le Stade Français a renversé le Stade toulousain sur uné pénalité à la sirène de Joris Segonds (28-29) et enfonce le champion de France, sur une terrible série de cinq défaites consécutives.

Le Stade Toulousain est au point mort après sa cinquième défaite consécutive en championnat subie à la dernière seconde face au Stade Français (28-29), vendredi à l'occasion du match en retard de la 13e journée de Top 14 initialement prévu fin décembre. Dans un Stadium copieusement garni, le champion de France en titre s'est incliné pour la deuxième fois consécutive à domicile après le revers face au Racing 92 (15-20) il y a quinze jours.



Alors qu'ils avaient l'opportunité de remonter à la quatrième place tout en recollant au trio de tête, les hommes d'Ugo Mola ont grillé un joker. Avec trois points pris seulement sur les 25 derniers, leur situation comptable devient préoccupante dans l'optique d'une qualification directe pour les demies-finales, leur objectif initial en début de saison.

Bonne opération des Parisiens

Le Stade Français, qui restait pour sa part sur sept défaites lors de ses huit derniers déplacements, s'est complètement relancé dans la course au Top 6 en s'imposant pour la première fois à l'extérieur depuis le 16 octobre à Perpignan (23-22). Les Parisiens remontent à la 8e place à trois points du Racing 92, sixième, qui compte un match en moins.



Privé de dix internationaux, le Stade Toulousain a pourtant dominé le premier acte grâce notamment au premier essai depuis septembre dernier de son ailier international Matthis Lebel, libéré par le staff tricolore deux jours plus tôt (7-0, 9e). Maîtres du ballon et des initiatives, les Toulousains ont ensuite concrétisé leur domination en inscrivant un deuxième essai à la demi heure de jeu par l'intermédiaire de Rory Arnold (17-6, 29e).

Segonds libère Paris

Moins souverains depuis le retour des vestiaires, et alors que les deux équipes étaient à 14, les Toulousains voyaient le Stade Français d'abord revenir grâce à Sekou Macalou, un autre international libéré en milieu de semaine (20-16, 58e). Les Parisiens recollaient ensuite pour de bon grâce à leur arrière Kylan Hamdaoui (23-23, 68e) avant de passer devant pour la première fois du match deux minutes plus tard sur une pénalité de Joris Segonds (23-26, 70e).



Les avants toulousains ont alors pris les choses en main pour permettre au jeune Cramont de remettre les siens devant (28-26, 74e). Mais, dans une fin de match irrespirable, Segonds délivrait finalement le Stade Français après la sirène, deux minutes après avoir raté une première opportunité d'offrir la victoire aux Parisiens.