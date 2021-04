Toulouse-Racing en direct: pluie d'étoiles à Ernest Wallon

Même si Toulouse envoie l'équipe type, il faut signaler la présence de Peato Mauvaka à la place de Julien Marchand au ''talon'', le retour du flanker Rynhardt Elstadt dans le quinze de départ, la présence de l'ailier Cheslin Kolbe sur le banc des remplaçants (au bénéfice de Yoann Huget et Matthis Lebel) et les absences des Néo-Zélandais Jerome Kaino et Pita Ahki, ménagés en vue de l'échéance européenne de la semaine prochaine.

Enfin, c'est Antoine Dupont qui sera le capitaine du Stade Toulousain