Top 14, UBB-Toulon en direct: le RCT va devoir faire un coup à Chaban

On termine cette 24e journée de Top 14 par une rencontre ultra-importante dans la course aux phases finales avec un excitant UBB-Toulon ! Le RCT venu sans Kobe et Ollivon, va tenter de ramener des points de Chaban Delmas. Coup d’envoi à 21h05 !

100e cap avec Bordeaux pour Alexandre Roumat ! La compo de Toulon ! Gros, Tolofua, Gigashvili, Etzebeth, Rebbadj Du Preez, Lakafia, Parisse, Serin (cap), Carbonel, Paia'aua, Hériteau, Villière, Wainiqolo, Luc Remplaçants : Etrillard, Devaux, Alainu'uese, Coulon, Cordin, Belleau, Danglot, Setiano On peut noter une charnière composée de Louis Carbonel et Baptiste Serin qui sera capitaine. Sergio Parisse sera titulaire au poste de numéro 8. Gabin Villière et Jean-Baptiste Gros, les internationaux français seront aussi titulaires. La compo de l’UBB ! Romain Buros, Geoffrey Cros, Yoram Moefana, Ulupano Seuteni, Ben Lam, Matthieu Jalibert, Maxime Lucu, Cameron Woki, Mahamadou Diaby (cap.), Pierre Bochaton, Louis Picamoles, Kane Douglas, Vadim Cobilas, Maxime Lamothe, Thierry Paiva. Remplaçants : Joseph Dweba, Enzo Baggiani, Thomas Jolmes, Alexandre Roumat, Jules Gimbert, François Trinh-Duc, Gatien Massé, Lekso Kaulashvili UBB-TOULON, COUP D'ENVOI À 21H05 ! Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct le dernier match de la 24e journée de Top 14 ! Au programme ce soir, le déplacement de Toulon sur la pelouse de l’UBB à partir de 21h05 !