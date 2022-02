Toulon: le départ de Carbonel à Montpellier est bouclé

Le demi d’ouverture international Louis Carbonel (23 ans, cinq sélections) quittera Toulon cet été, deux ans avant la fin de son contrat, pour rejoindre Montpellier à l’issue de la saison. Selon nos informations, le dossier est bouclé. Le MHR signe ainsi un joli coup sur le marché des mutations.

La rumeur bruissait depuis de longues semaines. Après Anthony Belleau, futur Clermontois, le RCT allait-il laisser partir Louis Carbonel, son autre ouvreur international français? Enfant du club, où il a tout connu depuis ses plus jeunes années, le numéro 10 aux cinq sélections (la dernière en Australie au mois de juillet) avait pourtant prolongé son contrat voilà quelques mois, jusqu’en 2024. Mais depuis la donne a bien changé sur la Rade.

Car l’histoire d’amour a commencé à se fissurer des deux côtés. Avant un divorce dans quelques mois. Montpellier s’est positionné sur le dossier puisque les dirigeants ont accepté d’ouvrir la porte à un départ. Pour ne plus la refermer. Le Toulonnais de 23 ans, joueur important de l’effectif, a malgré tout été aligné à 15 reprises, dont 10 titularisations, depuis le début de saison, par Patrice Collazo puis son successeur Franck Azéma. Avec des hauts et bas, à l’image de son équipe, mais sans vraiment entrer dans les plans actuels du staff des Bleus pour le Tournoi des VI Nations, à un an et demi de la Coupe du monde. Une compétition qu’il rêve de jouer après avoir été sacré avec les moins de 20 ans.

Le MHR frappe fort

Les discussions entre Toulon et Montpellier se sont accélérées cette semaine, alors que Carbonel, lui, était bien présent sur la pelouse de Mayol ce samedi soir pour le match en retard contre l’UBB (21-18). Et selon les informations de RMC Sport, les différentes parties ont trouvé un accord ces dernières heures. Tout est désormais bouclé: Carbonel quittera bien le RCT à la fin de la saison pour rejoindre le MHR, qui signe ainsi un très beau coup moyennant évidemment une indemnité financière pour payer la clause de sortie. Avec ce transfert, car c’est bien cela dont on parle, Montpellier se renforce à un poste où l’international italien Paolo Garbisi fait figure de révélation cette saison.

Comme indiqué par Canal+, il s’agit d’un contrat de trois saisons pour Carbonel dans l’Hérault. À Toulon, ce départ va évidemment faire du bruit. Les supporters, déçus de la situation sportive de leur équipe, devraient faire entendre leur déception. Pour la saison prochaine, le club varois a recruté l’ouvreur néo-zélandais de La Rochelle Ihaia West mais ça ne suffira pas bien sûr. Toulon s’est déjà mis en quête d’un renfort, il faudra cependant trouver une autre solution étrangère puisque les pistes françaises sont aujourd’hui de plus en plus rares. Carbonel, lui, aura à cœur de bien finir son aventure toulonnaise avant de rebondir à un peu plus de 200 kilomètres de là. Pour le début de sa nouvelle vie.