Toulon: le président Lemaitre se paie ses joueurs aux salaires "de PDG"

Bernard Lemaitre a regretté le manque d’implication de certains joueurs de Toulon cette saison en Top 14. Le président du RCT, actuel dernier du championnat, a fustigé l’attitude de stars qui ne font pas assez d’efforts malgré des salaires importants.

Encore battu par Castres (10-22) dans son antre de Mayol lors de la 17e journée de Top 14, Toulon occupe actuellement la dernière place du classement, à quatre longueurs de la 12e place synonyme de maintien dans l’élite. Sans vraiment s’inquiéter pour la survie de son club, qui compte trois matchs en retard, Bernard Lemaitre a tiré la sonnette d’alarme ce jeudi à deux jours du choc contre l’UBB à domicile. L’occasion pour le président du RCT de critiquer l’état d’esprit affiché par certains joueurs.

"Toulon c’est un peu l’hôtel cinq étoiles. Et je me demande si je n’ai pas fait une erreur en voulant bâtir ce campus. Ce grand luxe n’est pas un facteur favorisant de la performance, a lâché le dirigeant varois dans un entretien accordé au journal L’Equipe. À cela, s’ajoutent des salaires confortables, de PDG pour la plupart d’entre eux. Certains ont succombé à l’embourgeoisement."

Lemaitre veut que ses joueurs aient faim

Le successeur de Mourad Boudjellal va bientôt célébrer ses deux ans à la tête du club toulonnais. Une période durant laquelle il appris à connaître son groupe professionnel et les exigences du haut-niveau dans le rugby français. En particulier les valeurs de combat dont le club manque cruellement cette saison en Top 14 et alors que l’hypothèse d’une arrivée de Pierre Mignoni existe pour la campagne 2022-2023.

"Quand on pratique un sport de combat, il faut s’entraîner à la dure, avoir faim, a encore lancé Bernard Lemaitre en direction de ses joueurs. On ne peut pas réduire les salaires car il y a des contrats. Il faut créer des conditions différentes d’entraînement. Beaucoup parler, faire preuve de pédagogie pour que certains prennent conscience qu’ils doivent mettre à profit cette période dorée de leur vie."

"On ne joue plus le top 6, c’est clair"

Incapable de gagner en Top 14 depuis trois matchs, Toulon va bientôt affronter des concurrents directs pour le maintien. Après l’UBB, le RCT défiera Perpignan puis Brive et Biarritz. De quoi insuffler une nouvelle dynamique positive en cas de succès. Mais le président varois ne se fait plus d’illusion, son équipe ne parviendra pas à se qualifier pour la phase finale du championnat.

"On ne joue plus le top 6, c’est clair, complète Lemaitre. Mais on n’est pas non plus focalisés sur le maintien. Notre ordre de marche c’est se reconstituer une santé rugbystique qui nous apporte de l’assurance."

Lemaitre rêve d’un titre européen

Sans espoir en Top 14, Bernard Lemaitre rêve toutefois d’un sacre continental en Challenge où son équipe a signé trois victoires bonifiées en autant de matchs et pourrait même finir avec le meilleur bilan des poules.

"La seule chose qui soit gagnable c’est le Challenge européen, a finalement reconnu le dirigeant toulonnais. On ne va pas faire la moue: le club ne l’a jamais remporté. Ce serait gratifiant. Et puis on prépare dès maintenant la saison prochaine parce que cette saison est obérée." Un lot de consolation qui assurerait par la même occasion une qualification pour la prochaine Champions Cup et sauverait clairement la saison de Toulon.