UBB: Cyril Cazeaux, le deuxième ligne des Bleus qui a failli arrêter le rugby après une blessure

Après huit mois d’absence, Cyril Cazeaux est de retour sur les terrains du Top 14 depuis le début de saison. Le deuxième ligne de l’UBB et du XV de France (5 sélections) a failli arrêter sa carrière à cause d’une blessure au poignet.

Cyril Cazeaux est un taiseux. Pas franchement bavard quand il s’agit de parler de lui , habituellement. Il est pourtant sorti de sa réserve pour évoquer son retour avec l’UBB. Il y a huit mois, le deuxième ligne est au sommet de sa carrière, il sort d’une tournée en Australie très convaincante avec les Bleus et deux titularisations. Le retour en France sera éphémère.

Après quatre matchs de Top 14, il se blesse au poignet. "Quand il se blesse avant la tournée de novembre l’an passé, la liste de l’équipe de France tombe et il n’est pas dedans, analyse son manager Christophe Urios. Je trouve qu’il l’avait mal vécu. C’est probablement pour ça qu’il se blesse d’ailleurs." Le diagnostic est lourd : rupture d’un ligament, arthrose, cartilage cassé. "C’était ma première grosse blessure, mentalement c’était très dur. J’ai vécu des périodes très compliquées. Je ne savais pas si j’allais rejouer au rugby, confie Cyril Cazeaux. J’ai vu plusieurs chirurgiens, j’ai eu différents avis. Ils m’ont dit que si on me faisait l’opération qu’au final j’ai eue, je pouvais ne pas m’en remettre et arrêter le rugby. Des fois je sortais des rendez-vous… C’était un peu compliqué mais je me suis toujours battu pour revenir au plus haut niveau."

L’éventualité de ne plus pouvoir jouer au rugby, Cazeaux l’a vite "rayée de sa tête". Après deux opérations, le Landais entrevoit enfin la perspective de rejouer en fin de saison dernière.

"Les Bleus ? T’as l’impression de laisser passer le wagon et que tout le monde t’oublie vite"

"On en parlait régulièrement, on l’a vraiment accompagné, souffle Urios. Même nous on ne savait pas s’il allait rejouer. Même pour le recrutement, c’était un problème. Quand il a repris en fin de saison dernière, on a vu que ça allait bien, après la question était : est-ce qu’il va retrouver son niveau ? Il a un poignet qui ne bouge pas, ce n’est pas une petite entorse à la cheville, mais comme souvent les joueurs blessés trouvent de nouvelles habilités. Il est en train de retrouver son niveau d’avant la blessure."

Un joueur nouveau depuis le début de la préparation de l’UBB selon le staff technique. Cyril Cazeaux a disputé son premier match plein contre Castres samedi dernier après avoir joué 45 minutes contre le Stade Toulousain. Avec désormais une course contre la montre engagée pour retrouver son meilleur niveau et pouvoir prétendre de nouveau à l’équipe de France. "Mes derniers matchs et souvenirs remontent aux Bleus, c’était frustrant de tout arrêter du jour au lendemain, détaille Cazeaux. T’as l’impression de laisser passer le wagon et que tout le monde t’oublie vite. J’ai pris un coup derrière la tête. Ils ont eu des bons résultats et j’ai loupé ce wagon-là."

A un peu moins d’un an de la Coupe du monde, les places sont désormais chères. "Mais malgré ses airs de vieux garçon, parce qu’il est spécial Cyril, c’est un ambitieux, plaide son entraineur en club. Il croit encore à l’équipe de France. Il s’est blessé un an, les cartes ont été distribuées, il faut qu’il fasse une grande saison et l’UBB aussi. Mais dans des profils comme lui au poste de n°5… Il est en retard avec cette blessure mais il nous a montré une grande force de caractère pour revenir." Cazeaux, le joueur de l’ombre ne se projette d’ailleurs pas si loin même s’il "garde toujours les Bleus dans un coin de sa tête." Les occasions de se montrer aux yeux du staff tricolore ne seront pas nombreuses mais le deuxième ligne de l’UBB ne compte pas laisser passer sa chance, après avoir frôlé le pire.