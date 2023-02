XV de France: fracture du péroné pour Villière

Comme indiqué par L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, l’ailier du quinze de France et de Toulon, Gabin Villière, s’est donné une fracture du péroné lors de l’entraînement des Bleus de mercredi à Capbreton. Il est forfait pour le Tournoi des VI Nations



La poisse le poursuit. Tout juste revenu à la compétition le week-end dernier avec Toulon, Gabin Villière est de nouveau blessé. Et pour un moment. Retenu parmi les 42 joueurs de l’équipe de France pour préparer le match entre l’Italie et la France (dimanche, 16h), il avait interrompu son entraînement mercredi, après quelques minutes passées sur le terrain, à la suite d’un choc. Réconforté par le staff, il avait suivi le reste de la séance une parka sur le dos.

Villière très affecté moralement

Dès le soir, il faisait partie de la liste des joueurs libérés, en devant passer des examens. Ceux-ci n’ont pas été concluants, loin de là. Comme indiqué par L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, Villière souffre finalement d’une fracture du péroné gauche, la même blessure déplorée à la fin du mois de novembre après le match au Stade Français, alors qu’il reprenait à peine après des semaines d’absence, suite à une première convalescence après la finale de Challenge Cup entre Toulon et Lyon.

Il devrait être opéré la semaine prochaine et absent jusqu’au mois d’avril. Un énorme coup dur pour lui sur la route de la Coupe du monde. Cette rechute est une très mauvaise nouvelle et signifie maintenant une certaine fragilité. A qui la faute ? Au joueur qui a repris trop tôt ? Il semblait ne pas disposer de tous ses moyens en début de semaine. A l’équipe de France qui aurait dû prendre plus de précautions ? C’est en tout cas aussi à son club, Toulon, que Gabin Villière va manquer dans les semaines à venir… et ce soir le joueur est très affecté moralement.