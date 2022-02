VI Nations: suivez en live l'annonce de la compo du XV de France pour affronter l'Ecosse

"On y travaille. Mais temps faible ou trou d'air, je ne sais pas. On travaille. On ne peut pas cocher toutes les cases dans un matchs. On doit parfois gérer des temps faibles. On avaient quand même la troisième équipe mondiale en face et c'était certain qu'elle allait nous mettre en difficulté. Les échecs, même au cours d'un match, aident à progresser. On voulait garder un bon rythme défensif, de la lucidité. Lorsque l'on coach aussi il faut travailler la cohésion entre les joueurs sur le terrain et les entrants pour éviter d'avoir des temps faibles trop faibles. Mais cela fait partie de ces matchs contre des avdersaires sublimes comme le seront les Ecossais ce week-end."