Tournoi des VI nations: l'Ecosse s'offre l'Angleterre à Murrayfield dans un match incroyable

L'Ecosse s'est imposée ce samedi face à l'Angleterre (20-17) à Murrayfield pour son premier match du Tournoi des VI nations. Gros coup derrière la tête des Anglais, pénalisés à un quart d'heure du terme.

Le XV de la Rose surpris d'entrée. L'Angleterre a été battue dès son entrée en lice dans le Tournoi des VI nations par l'Ecosse, à Edimbourg (20-17). La rencontre a été une véritable bataille entre les deux packs. Longtemps serré, ce match a basculé à 15 minutes de la fin avec l'en-avant volontaire de Cowan-Dickie à cinq mètres de sa ligne et un essai de pénalité, alors que les hommes d'Eddie Jones pensaient tenir la victoire.

Longtemps dominés, les Écossais se sont imposés dans la douleur, au courage, tout en solidarité et grâce à une pénalité de l'ouvreur du Racing 92 Finn Russell dans les dix dernières minutes. L'an passé, le XV du Chardon avait gagné à Londres pour la première fois depuis 1983 et une victoire 22-12. À l'époque, les Écossais avaient également réussi le doublé à Murrayfield (18-6) un an plus tard.

L'Irlande devant

En attendant la rencontre entre la France et l'Italie dimanche, l'Écosse s'installe à la deuxième place du classement, derrière l'Irlande, qui n'a fait qu'une bouchée des tenants gallois (29-7). Après une édition 2021 où ils avaient dominé Anglais et Français, les coéquipiers de Finn Russell ont envoyé un avertissement clair à leurs adversaires: il faudra compter avec eux cette année.

Malgré un Marcus Smith de gala (17 points, dont un essai), le XV de la Rose n'a pas su profiter de sa domination, au point de céder face au réalisme de leurs hôtes. Les hommes d'Eddie Jones, trop présomptueux malgré l'absence de nombreux cadres (Farrell, May, Tuilagi, Watson...), se sont sans doute vu trop beaux, tentant de trouver une touche au lieu de prendre les points à deux minutes de la fin, alors qu'ils étaient menés 20-17. Trop maladroits (10 pénalités, 10 turnovers, ils sont tombés dans leur propre piège lorsque Luke Cowan-Dickie a sabordé les efforts anglais en annihilant une action d'essai (66e). Carton jaune, essai de pénalité, l'affaire était pliée.

L'Écosse conserve la Calcutta Cup, le trophée remis depuis 1879 au vainqueur du match entre les deux voisins. Les Ecossais lancent ainsi parfaitement leur Tournoi et confirment leur bonne dynamique (victoires contre l’Angleterre, la France et l’Australie en 2021) avant d’aller affronter le pays de Galles, défait plus tôt par l’Irlande, le samedi 12 février. L'Angleterre se déplacera elle en Italie.