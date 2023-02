VI Nations: "On sera prêt contre l’Irlande", rassure Ramos après la victoire poussive contre l'Italie

Le XV de France s'est imposé dans la difficulté en Italie (29-24) dimanche pour son entrée dans le Tournoi des VI nations. Avec 18 pénalités sifflées, les Bleus ont été très indisciplinés. Ce ne sera pas le cas, samedi prochain en Irlande, (se) rassure l'arrière Thomas Ramos, invité de Bartoli

Thomas Ramos, comment expliquez-vous cette victoire un peu poussive des Bleus face à l’Italie ?

Il y a peut-être eu un relâchement. A 19-6 on aurait pu continuer à appuyer, à revenir dans leur camp. On a essayé de le faire mais derrière, c’est la période où on enchaine les 2-3 pénalités. Ils nous font mal. Il y a quand même du positif, notamment en première mi-temps. On avait envie de remettre un peu plus de jeu par rapport à la tournée de novembre. Ça s’est vu. Après, il faut prendre les bonnes décisions.

Il ne faut donc pas s’inquiéter pour le match contre l’Irlande samedi prochain ?

Non on ne s’inquiète pas. A nous de corriger ce qui n’a pas fonctionné et d’être plus disciplinés. Il le faudra en Irlande. On sait ce qui nous attend, l’atmosphère autour du match… On sera prêt contre l’Irlande.

Vous avez pu voir leur match face au pays de Galles (victoire 34-10) ?

Oui on a regardé les matchs. On a vu qu’ils ont fait une grosse démonstration, notamment en première mi-temps. Mais on a aussi vu qu’ils ont eu un passage à vide en deuxième mi-temps. Les Gallois étaient revenus du vestiaire plus motivés, avec de meilleures intentions. Ils auraient pu les faire davantage douter. A nous d’êtres bons le week-end prochain.