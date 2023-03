VI Nations: Sexton bat le record de points marqués en Tournoi

Le capitaine de l'Irlande Johnny Sexton a établi ce samedi un nouveau record de points marqués dans le Tournoi des six nations, porté à 560 unités lors du match de la dernière journée contre l'Angleterre.

Son dernier match

Pour son dernier match dans la compétition, Sexton (37 ans, 112 sél.) a inscrit une pénalité à la 18e minute pour réduire le score à 6-3 en faveur de l'Angleterre et dépasser ainsi le total de son compatriote Ronan O'Gara (557 pts). Il avait égalé ce record contre l'Ecosse dimanche dernier. Même s'il avait été laissé au repos contre l'Italie, Sexton a encore été un artisan majeur de l'excellent Tournoi des Irlandais qui rêvent de remporter le quatrième Grand Chelem de leur histoire en cas de victoire contre le XV de la Rose.

Avec 29 points dans cette édition pour le moment, Sexton est le quatrième meilleur réalisateur, à portée de l'Ecossais Finn Russell (32) et de l'Italien Tommaso Allan (34), mais très loin de Thomas Ramos qui, avec 84 unités, est devenu dimanche le meilleur réalisateur français sur une édition. A distance raisonnable des 89 points inscrits par l'Anglais Jonny Wilkinson en 2001.

Un record lui échappe encore

L'influence de Sexton va cependant bien au-delà de ses qualités de scoreur, lui qui garde une vision du jeu et un coup de patte dévastateur pour mener le jeu du XV du Trèfle. Il avait annoncé il y a un an avoir fixé l'âge de sa retraite à 38 ans, après le Mondial en France (8 septembre-28 octobre), qui devrait, sauf blessure, être la quatrième édition à laquelle il prend part.

Il ne pourra pas battre le record de sélections avec l'Irlande, détenu par Brian O'Driscoll (133 sél.), même si l'Irlande se hisse jusqu'en finale du Mondial. Mais il a déjà marqué l'histoire du rugby irlandais. Son avènement comme demi d'ouverture indiscutable après la retraite de O'Gara en 2013, correspondant à une période faste du rugby insulaire, vainqueur du Tournoi en 2014 et 2015 puis en 2018 avec le Grand Chelem à la clé cette année-là.

"On veut tout donner jusqu'à la dernière goutte et n'avoir aucun regret"

A ses qualité de distribution à la main ou au pied, il a ajouté au fil des ans des qualités de meneur concrétisées par le rôle de capitaine qu'il a endossé après le Mondial 2019. En France, pour sa dernière grande compétition, il sera aussi animé par un sentiment de revanche après la correction subie contre les All-Blacks il y a quatre ans, en quart de finale (46-14).

L'Irlande n'a d'ailleurs jamais atteint le dernier carré d'un Mondial depuis la création de l'épreuve, en 1987. "On a démarré un voyage il y a quatre ans et il se terminera cette année pour ce groupe. L'an prochain, ce sera un nouveau groupe, un nouveau cycle", a-il confié récemment. Avant d'assurer: "On veut tout donner jusqu'à la dernière goutte et n'avoir aucun regret."