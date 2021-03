XV de France: Gabin Villière forfait pour la fin du Tournoi

Le trois-quarts aile du RC Toulon Gabin Villière s’est blessé à la main samedi soir face au Racing 92. Coup dur pour son club et pour les Bleus à une semaine du Crunch.

C'est la tuile pour Toulon et Gabin Villière. Après un contest gagnant dans un ruck, on l’avait vu se tenir les doigts à plusieurs reprises samedi soir face au Racing (25-21), avec l’intervention du staff médical du RCT. La nouvelle est tombée ce dimanche. Coup dur, Gabin Villière est out pour six semaines, annonce le club varois dans un communiqué. Il va même subir une intervention chirurgicale.

Sélectionné pour la première fois en bleu à l’automne dernier face à l’Italie, il avait marqué un essai mais aussi les esprits avec sa performance. Au point d’être à nouveau retenu pour la finale de la Coupe d’Automne des Nations en Angleterre (défaite 22-19, après prolongation). Mais aussi pour le Tournoi des VI Nations 2021. Titulaire en Italie puis en Irlande, à 25 ans, il compte donc jusque-là quatre sélections.

Forfait aussi en Champions Cup

Mais Gabin Villière ne disputera pas la fin du Tournoi avec les Bleus et les matchs en Angleterre samedi prochain (17h45), face au pays de Galles (le 20 mars) et à l’Ecosse. Avec son club, il devrait manquer également le huitième de finale de Champions Cup (dont le tirage au sort aura lieu mardi 9 mars) et un potentiel quart de finale. En prenant compte de la durée de l’absence annoncée, Gabin Villière pourrait être de retour pour la 22e journée de Top 14 et la réception d’Agen, le 24 avril.

Gabin Villière © AFP