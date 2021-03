XV de France: à neuf jours du match contre l'Angleterre, où en sont les Bleus?

Joueurs touchés par l’épidémie, à l’isolement, nouveaux appelés, liste changée, joueurs passés entre les gouttes... La situation du groupe France avant le déplacement en Angleterre le 13 mars dans le Tournoi des VI Nations est très variée. Avant la 18e journée de Top 14 et en attendant la liste officielle des sélectionnés pour le Crunch, bilan de santé.

A force d’ingurgiter les communiqués et de comptabiliser les cas de Covid-19, on s’y perdrait. Qui est finalement disponible pour Angleterre-France le 13 mars? Qui a été touché par l’épidémie de coronavirus? Qui y a échappé? Qu’ont fait les joueurs positifs depuis deux semaines? Qui peut et va jouer ce week-end en Top 14? Il faut se gratter la tête pour dresser un état des lieux et tenter de comprendre qui pourra postuler. Voici quelques éléments de réponse.

Les positifs

Les douze joueurs positifs, dans l’ordre d’apparition du virus, qui ont dû respecter 10 jours d’isolement avant d’effectuer des tests de dépistage au Covid-19 et des tests physiques (test à l’effort, électrocardiogramme…):

Antoine Dupont: Test le vendredi 19 février, résultat positif le même jour. Test récent négatif. Pas de match ce week-end avec le Stade Toulousain.

Mohammed Haouas: Test le vendredi 19 février, résultat positif le samedi 20 février. Test récent négatif. Pas de match ce week-end avec le MHR.

Gabin Villière: Test le vendredi 19 février, résultat positif le samedi 20 février. Pas de match ce week-end avec Toulon.

Julien Marchand: Test le samedi 20 février, résultat positif le dimanche 21 février. Test récent négatif. Pas de match ce week-end avec le Stade toulousain.

Arthur Vincent: Test le samedi 20 février, résultat positif le dimanche 21 février. Test recent négatif. Pas de match ce week-end avec le MHR.

Cyril Baille: Test le dimanche 21 février, résultat positif le lundi 22 février. Test récent négatif. Pas de match ce week-end avec le Stade toulousain.

Peato Mauvaka: Test le dimanche 21 février, résultat positif le lundi 22 février. Test récent négatif. Pas de match ce week-end avec le Stade toulousain.

Romain Taofifenua: Test le dimanche 21 février, résultat positif le lundi 22 février. Pas de match ce week-end avec Toulon.

Charles Ollivon: Test le dimanche 21 février, résultat positif le lundi 22 février. Pas de match ce week-end avec Toulon.

Brice Dulin: Test le dimanche 21 février, résultat positif le lundi 22 février. Pas de match ce week-end avec La Rochelle.

Baptiste Pesenti: Appelé le lundi 22 février, résultat positif le jour même avant son départ. Pas de match ce week-end avec Pau.

Uini Atonio: Test le mercredi 24 février, résultat positif le jeudi 25. Toujours à l’isolement.

Les autres

Tous les autres joueurs, membres de la dernière liste pour disputer le match face à l’Ecosse (finalement reporté), étaient considérés pour la majorité comme cas contacts du pilier Uini Atonio, déclaré positif jeudi dernier (le 25 février). Ils devaient respecter sept jours d’isolement, mais peuvent théoriquement jouer avec leur club ce week-end en Top 14 si leur dépistage est négatif. Certains, comme Woki, Barlot ou Jelonch, qui ont déjà été positifs au Covid les mois précédents, se sont entraînés en club dans la semaine.

Dorian Aldegheri: dans le groupe du Stade toulousain pour Brive

Demba Bamba: blessé

Gaëtan Barlot: dans le groupe du Castres Olympique pour jouer La Rochelle

Teddy Baubigny: postule avec le Racing 92 pour jouer Toulon

Pierre Bourgarit: au repos ce week-end

Hassane Kolingar: postule avec le Racing 92 pour jouer Toulon

Thierry Paiva: postule avec l’UBB pour jouer Pau

Cyril Cazeaux: postule avec l’UBB pour jouer Pau

Kilian Geraci: blessé

Bernard Le Roux: postule avec le Racing 92 pour jouer Toulon

Paul Willemse: remplaçant avec le MHR face à Clermont

Grégory Alldritt: au repos ce week-end

Dylan Cretin: dans le groupe, postule avec le LOU pour jouer à Bayonne

Anthony Jelonch: dans le groupe du Castres Olympique pour jouer La Rochelle

Cameron Woki: postule avec l’UBB pour jouer Pau

Sébastien Bezy: reprise d’entraînement ce jeudi, remplaçant

Maxime Lucu: postule avec l’UBB pour jouer Pau

Baptiste Serin: fin de période d’isolement ce jeudi, cas à trancher ce vendredi

Louis Carbonel: postule avec le RCT pour jouer le Racing 92

Matthieu Jalibert: postule avec l’UBB pour jouer Pau

Pierre-Louis Barassi: dans le groupe, postule avec le LOU pour jouer à Bayonne

Jonathan Danty: postule avec le Stade français pour affronter Agen

Gael Fickou: au repos

Yoram Moefana: postule avec l’UBB pour jouer Pau

Damian Penaud: reprise d’entraînement ce jeudi, mais pas dans le groupe pour jouer à Montpellier

Teddy Thomas: postule avec le Racing 92 pour jouer Toulon

Donovan Taofifenua: postule avec le Racing 92 pour jouer Toulon

Anthony Bouthier: titulaire avec le MHR face à Clermont

Thomas Ramos: dans le groupe du Stade toulousain pour Brive