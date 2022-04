VI nations féminin: les Bleues continuent leur sans-faute en Écosse

Le XV de France poursuit son sans-faute dans le Tournoi des VI nations féminin en s'imposant en Ecosse (28-8) ce dimanche. Pourtant, tout n'a pas été parfait pour les joueuses d'Annick Hayraud, coupables d'une indiscipline inhabituelle.

Trois victoires bonifiées en trois rencontres: le XV de France féminin a rempli son contrat dimanche à Glasgow face à l'Écosse (28-8) dans le Tournoi des six nations grâce à une première période aboutie, même si leur indiscipline aurait pu leur coûter cher. Après leur succès un peu brouillon sur l'Italie (39-6) et leur match beaucoup plus complet face à l'Irlande (40-5), les Bleues présentent le même bilan parfait que les Anglaises, tenantes du titre, mais restent deuxièmes au nombre d'essais marqués.

La "finale" contre les "Red Roses" est donc plus que jamais attendue, à Bayonne le 30 avril lors de la 5e et dernière journée, par les Françaises, en quête de leur premier trophée depuis 2018. Pour cela, il leur faudra aller chercher une quatrième victoire le 22 avril à Cardiff contre les Galloises, qui ont lourdement chuté face aux Anglaises samedi (58-5) à Kingsholm.

Un objectif tout à fait réalisable au vu de la maîtrise des Françaises lors de leur premier match à l'extérieur de l'édition 2022, pour lequel neuf changements avaient été effectués. Comme contre les Irlandaises, elles ont marqué quatre essais avant la pause, avant de caler en deuxième période, même si leurs adversaires ne les ont jamais vraiment inquiétées.

Trop de pénalités

Ces quarante minutes doivent leur servir d'avertissement: ayant concédé 16 pénalités au total, elles devront absolument faire preuve de beaucoup plus de discipline lors de leurs derniers matches. Au Scotstoun stadium de Glasgow, les Bleues, dont la deuxième ligne Céline Ferer fêtait sa 50e sélection, ont parfaitement commencé la rencontre.

La demi de mêlée Laure Sansus, désignée "femme du match" contre l'Irlande, a signé le premier essai dès la 8e minute, sur un coup de pied à elle-même et grâce à un rebond favorable. Jessy Trémoulière, arrière de formation mais repositionnée à l'ouverture à la place de Caroline Drouin, a marqué ensuite le sien à 27e, à la suite d'une feinte de passe dans la défense écossaise.

Puis la numéro 9 toulousaine a récidivé, pour son deuxième doublé du Tournoi (35e), grâce à un essai offert par les Écossaises, avant que la capitaine Gaëlle Hermet ne signe le quatrième, synonyme de bonus offensif, permettant aux Bleues de prendre définitivement le large à la mi-temps (28-3).

La deuxième période a été beaucoup plus accrochée, les Françaises ne marquant aucun point. Les Ecossaises, plus vaillantes, ont réussi à marquer leur seul essai du match grâce à leur arrière Chloé Rollie (68e), alors que les Bleues se trouvaient en infériorité numérique, à la suite du carton jaune infligé à leur troisième ligne Julie Annery.