Tournoi des VI Nations (F): la France écrase l'Irlande et prend la tête du classement

Le XV de France féminin a largement dominé l'Irlande (40-5) ce samedi à Toulouse, signant sa deuxième victoire bonifiée d'affilée dans le Tournoi des six nations 2022 lors d'un match parfaitement maîtrisé de bout en bout. De quoi aborder avec confiance son déplacement en Écosse.

Le XV de France, après son succès inaugural face à l’Italie (39-6), a enchaîné brillamment contre l’Irlande samedi, à Toulouse, avec une nouvelle victoire éclatante (40-5) dans le Tournoi des VI nations.

Comme espéré en vue d’aller chercher ce titre et ce Grand Chelem dont elles rêvent, les Bleues sont parvenues à jouer beaucoup plus libérées que face aux Transalpines. Sur la lancée de leur belle entrée en matière, les Tricolores ont inscrit six essais au total, soit onze en deux rencontres, haussant le curseur en termes de précision et de réalisme.

"Une meilleure prestation que contre l'Italie"

Point d’entame brouillonne ce week-end, les coéquipières de la demi de mêlée Laure Sansus (deux essais), impeccable et logiquement désignée “femme du match”, ont effacé les imprécisions et les maladresses vues à Grenoble face à des Irlandaises vaillantes mais dépassées. Pour dominer leur adversaire, les Bleues ont aussi pu compter sur un pack largement supérieur. L’équipe de France a ainsi récupéré trois pénalités et inscrit trois essais derrière une mêlée, dont ceux de Clara Joyeux (38e) et Audrey Forlani (31e).

"Je suis chez moi, on gagne avec la manière, on réalise une meilleure prestation que contre l'Italie, on met quarante points, on se fait plaisir... Donc je suis très très heureuse!", a savouré au micro de France Télévisions Laure Sansus à l'issue du match. Avec cette victoire bonifiée, la France reste sur sa lancée. Les joueuses d’Annick Hayraud prennent la tête du classement du Tournoi des VI nations, devant l’Angleterre qui sera opposée dimanche à l’Italie à Parme.

Les Françaises, en quête d’un Grand Chelem pour frapper un grand coup à six mois de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, seront opposées aux Écossaises, le 10 avril à Glasgow, lors de la troisième journée.