World Rugby: le XV de France double l'Angleterre et intègre le top 3 mondial

Victorieux de l'Ecosse samedi pour la 3eme journée du Tournoi des VI Nations, le XV de France prend la 3eme place du classement mondial, devant l'Angleterre.

Les Bleus sur le podium. Le XV de France masculin a grimpé à la troisième place mondiale après sa victoire en Ecosse, samedi, selon le classement publié lundi par World Rugby. Les Bleus, actuels leaders du Tournoi des VI ations avec trois victoires en trois matches, ont dominé l'Ecosse (36-17) à Murrayfield et doublent ainsi l'Angleterre, désormais 4e. Ils gagnent donc une place pour s'installer sur le podium, derrière la Nouvelle-Zélande (2e) et les champions du monde sud-africains (1e).

L'Espagne sur les talons de l'Italie

Gallois (7e) et Ecossais (8e) échangent leurs places tandis que l'Argentine et le Japon complètent le top 10. A noter que l'Espagne grimpe au 15e rang mondial, juste derrière l'Italie. Les Bleus, dernière équipe invaincue dans le Tournoi des six nations, peuvent encore espérer décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2010.