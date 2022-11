XV de France: avec Penaud et trois changements contre le Japon

Le staff du XV de France devrait opérer trois changements pour affronter le Japon dimanche (14h) à Toulouse avec les titularisations attendues du demi de mêlée Maxime Lucu, du deuxième ligne Romain Taofifenua et du pilier gauche Reda Wardi. Pour le reste, c’est du classique. L’allier Damian Penaud, touché au genou droit lors de l’entrainement de jeudi, tiendra bien sa place tout comme Jonathan Danty au centre.

C’était le dernier entraînement à Marcoussis de cette tournée de novembre. L’ultime séance à haute intensité effectuée ce jeudi après-midi entre deux averses, trois jours avant le test-match contre le Japon à Toulouse (14h). "Ça va piquer, disait Thibault Giroud, le responsable de la performance. On va demander aux joueurs une intensité maximale." Remis de leur bras de fer remporté contre les champions du monde sud-africains à Marseille (30-26) le week-end dernier, Charles Ollivon - capitaine en l'absence d'Antoine Dupont - et ses partenaires ont visiblement bien récupéré après un début de semaine axé sur la récupération.

Frayeur pour Penaud

Encore dispensé de contacts la veille après le gros déblayage de Pieter-Steph du Toit, suspendu trois semaines pour ce mauvais geste, Jonathan Danty a cette fois participé normalement à la séance du jour. Le centre rochelais, complètement remis, était, sans surprise, associé à Gaël Fickou, comme au coup d’envoi des deux derniers matchs.

Pour les surprises, on repassera. A l’aile, Damian Penaud s’est cependant fait une frayeur. Le Clermontois aux 36 sélections, touché au genou droit, a dû quitter ses partenaires en boitant et écourter la séance pour laisser sa place à Matthis Lebel. En interne, on se voulait cependant rassurant à chaud, aussi bien le staff que ses partenaires. "l a pris un coup, il n’aime pas se faire mal", a ainsi lancé l'arrière Thomas Ramos, chambreur, en conférence de presse quelques minutes plus tard. Dans la soirée, selon nos informations, les dernières nouvelles étaient aussi rassurantes.

Une charnière Lucu-Ntamack

En l’absence d’Antoine Dupont, suspendu quatre semaines ce jeudi, c’est Maxime Lucu qui devrait bien porter le numéro 9. Régulièrement cantonné à un rôle de doublure derrière le meilleur joueur du monde, malgré ses bonnes entrées en jeu, le Bordelais fêtera sa 11e sélection, et surtout sa première titularisation sur le sol français. A ses côtés, Romain Ntamack sera bien là. Certes moins rayonnant ces dernières semaines, "NTK" bénéficie toujours de la confiance du staff, pas franchement adepte du turnover, comme devraient encore le confirmer Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, ce vendredi midi en conférence de presse.

Devant, comme mercredi, le pilier gauche Reda Wardi portait encore le numéro 1 sur le terrain Pierre-Camou. Une semaine après avoir connu ses débuts internationaux, il sera chargé de pallier l’absence de Cyril Baille. En deuxième ligne, c’est Romain Taofifenua qui devrait quitter son rôle de finisseur pour intégrer le XV de départ suite à la blessure de Thibaud Flament, pour évoluer avec le Racingman Cameron Woki, en regain de forme contre les Boks.

Sur le banc, sans surprise, Peato Mauvaka, Dany Priso et Sipili Falatea, encore préféré à Mohamed Haouas, auront un rôle à jouer, ainsi que Bastien Chalureau, une semaine après ses premières minutes de jeu en Bleu, Florian Verhaeghe (seul joueur à zéro sélection des 23) tout comme Sekou Macalou, capable d’évoluer en troisième ligne ou à l’aile, Baptiste Couilloud et Matthieu Jalibert. Avec l’ambition de terminer l’année sur une treizième victoire consécutive à dix mois de la Coupe du monde.

Le XV de départ probable :

Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Lucu – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Taofifenua, Woki - Atonio, Marchand, Wardi

Remplaçants : Mauvaka, Priso, Falatea, Chalureau, Verhaeghe, Macalou, Couilloud, Jalibert