XV de France: alerte pour Damian Penaud avant le Japon

L’ailier clermontois du XV de France Damian Penaud, touché au genou, a dû écourter l’entrainement de ce jeudi à Marcoussis, trois jours avant le test-match contre le Japon. Chez les Bleus, on se veut rassurant.

Il a quitté le terrain Pierre-Camou en grimaçant. L’ailier du XV de France Damian Penaud, touché au genou droit, a dû écourter l’entrainement à haute intensité de ce jeudi, trois jours avant le dernier match de la tournée contre le Japon à Toulouse dimanche (14h).

Le Clermontois aux 36 sélections, pressenti pour être de nouveau titulaire, a laissé sa place au Toulousain Matthis Lebel dans le XV de départ alors que Yoram Moefana était aligné de l’autre côté. Pour le reste, pas de surprises lors de cette séance.

Dupont suspendu

Comme la veille, le demi de mêlée de l’UBB Maxime Lucu, le deuxième ligne de Lyon Romain Taofifenua et le pilier gauche rochelais étaient alignés avec les potentiels titulaires pour remplacer respectivement Antoine Dupont, suspendu quatre semaines, Thibaud Flament, victime d’une commotion, et Cyril Baille, blessé aux adducteurs.

Penaud, lui, est revenu quelques minutes plus tard au bord du terrain, en boitant, mais avec un bandage et de la glace sur le genou. Sa participation au match de ce week-end est donc pour le moment incertaine mais en interne, on se veut rassurant. Y compris chez ses partenaires. "Il a pris un coup, il n’aime pas se faire mal", a ainsi lancé Thomas Ramos, avec le sourire, en conférence de presse.

Le XV de départ probable: Ramos – Penaud ou Lebel, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Lucu – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Taofifenua, Woki - Atonio, Marchand, Wardi