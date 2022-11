XV de France: la sanction est tombée pour Dupont après son rouge contre l’Afrique du Sud, il s'en sort bien

Expulsé samedi dernier contre l’Afrique du Sud pour une grosse faute dans les airs sur Cheslin Kolbe, Antoine Dupont écope d’une sanction de huit semaines, ramenées à quatre, notamment en raison de ses excuses et de son bon comportement depuis le début de sa carrière.

Antoine Dupont est fixé. Expulsé samedi dernier lors de la victoire du XV de France contre l’Afrique du Sud (30-26) à Marseille, le demi de mêlée des Bleus a écopé de huit semaines de suspension. Cette sanction est ramenée à quatre semaines en raison de son bon comportement depuis le début de sa carrière (aucun carton rouge jusqu’ici) et de ses excuses en après-match.

Le degré faible de la sanction était de quatre matchs (ou semaines), le degré moyen de huit matchs et le degré supérieur pouvait aller jusqu’à douze semaines ou plus (avec un maximum de 52 semaines dans le règlement). Au rugby, les sanctions peuvent être réduites de moitié si le joueur présente des excuses, des remords, selon son attitude avant et pendant l’audience et son casier.

Retour programmé le 18 décembre

Le Français a été entendu en visio mercredi matin par une commission indépendante présidée par Stephen Hardy (Australie), l’ancien entraîneur international Frank Hadden (Écosse) et l’ancien international John Langford (Australie). Le capitaine des Bleus s’est exprimé depuis Marcoussis, avant de quitter ses partenaires.

Cette sanction s’applique aussi bien pour les matchs du XV de France que pour les rencontres en club. Par conséquent, Dupont va manquer France-Japon (dimanche à 14h), Lyon-Toulouse (27 novembre), Toulouse-Perpignan (3 décembre) et Munster-Toulouse (11 décembre). Son retour sur les terrains est programmé le 18 décembre pour la réception de Sale à Ernest-Wallon.