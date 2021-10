XV de France: Baptiste Pesenti forfait pour la tournée

Le deuxième ligne international du Racing 92 Baptiste Pesenti, blessé à l’épaule samedi contre Perpignan, ne disputera pas la tournée du XV de France le mois prochain. Pire, il pourrait être absent plusieurs mois.



La laborieuse victoire contre Perpignan (17-14), samedi, a fait des dégâts dans les rangs du Racing 92. Les hommes de Laurent Travers ont en effet perdu le solide deuxième ligne Baptiste Pesenti. L’international aux 4 sélections (dont deux cet été contre l’Australie), arrivé cet été en provenance de Pau, s’est blessé à une épaule et a dû être remplacé par Boris Palu à la 44eme minute.



Au mieux, il sera absent plusieurs semaines, possiblement entre six et huit. Au pire ça pourrait être beaucoup plus long. Le joueur de 24 ans passera des examens lundi pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Il est d’ores et déjà forfait pour la tournée du mois de novembre contre l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande.





Pour le staff du XV de France, c’est une mauvaise de plus après la grave blessure du centre montpelliérain Arthur Vincent, victime d’une rupture des ligaments croisés et indisponible entre et six et huit mois. "Pour le moment, j'essaie de faire dégonfler le genou et de retrouver un peu de mobilité, afin de faire l'opération dans les meilleures conditions, a expliqué Vincent cette semaine dans le Super Moscato Show. On draine un peu cet hématome et j'essaie de récupérer mon extension au maximum pour que le travail de rééducation se fasse du mieux possible en post-opération".