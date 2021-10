Top 14: le Racing et l’UBB s’imposent, le LOU fait exploser Biarritz

Les matchs de la sixième journée de Top 14 qui se sont disputés ce samedi après-midi ont vu Bordeaux-Bègles et le Racing s’imposer aux dépens de Montpellier et Perpignan. Alors que La Rochelle a battu Montpellier, Biarritz a été surclassé par Lyon à Aguilera.

L’UBB se fait peur face à Montpellier

Logique respectée au stade Chaban-Delmas où Bordeaux-Bègles a battu Montpellier 27-23. Après avoir marqué quatre essais et espéré obtenir le point du bonus offensif, les partenaires de Matthieu Jalibert se sont faits peur, laissant le MHR revenir en fin de rencontre, notamment après un deuxième essai de Bouthier. Les Héraultais s’inclinent mais arrachent le bonus défensif. Au classement, l'UBB revient provisoirement à deux points du leader, le Stade Toulousain.

Le Racing assure l'essentiel contre l'USAP

Malgré une première période très pauvre, le Racing s’impose 17-14 face à Perpignan à la Paris La défense Arena. Il aura même fallu attendre le début de la 2eme période pour voir les premiers points distribués. Gênés par la générosité des Catalans, les "Ciel et Blanc" ont dû patienter jusqu’à la 45e pour marquer leurs trois premiers points (pénalité de Teddy Iribaren). Si la fin de rencontre fut plus spectaculaire, l’USAP finissant fort, le Racing prend quatre points précieux et retrouve le sourire après sa défaite face à Clermont. A noter la blessure du deuxième ligne international Baptiste Pesenti, touché à l’épaule.

Le LOU fait exploser Biarritz

Lyon réalise la belle opération de cette 6eme journée en allant s’imposer 40-5 face à Biarritz à Aguilera. Le LOU a fait un récital offensif avec six essais dont un triplé de Baptiste Couilloud. Dur à encaisser pour les joueurs du BO qui concèdent leur troisième défaite de rang. "Ils explosent en vol", observe Richard Pool-Jones sur RMC. Les Lyonnais qui repartent du Pays basque avec le bonus offensif renouent avec la victoire avant d’accueillir Toulouse lors de la prochaine journée. Ils grimpent surtout à la 3eme place du classement en attendant la fin de cette 6e journée.

La Rochelle trop fort pour Castres

Le Stade Rochelais sans pitié. Les vice-champions d’Europe ont profité de l’indiscipline des joueurs de Castres pour s’imposer 29-10. Un succès acquis grâce notamment à deux essais de Pierre Bougarit et Greg Alldritt. Au classement, La Rochelle est neuvième, le CO sixième.

Les résultats de la 6e journée

La Rochelle-Castres : 29-10

Bordeaux-Bègles-Montpellier : 27-23

Biarritz-Lyon : 5-40

Racing-Perpignan : 17-14

A 17h

Toulouse-Pau

A 21h05

Toulon-Brive

Dimanche à 21h05

Stade Français-Clermont