Racing 92: Bernard Leroux absent six mois et forfait pour la tournée des Bleus

Victime d'un choc à la tête contre Lyon samedi dernier en Top 14, Bernard Le Roux, le deuxième ligne du Racing 92, sera absent six mois, gravement touché à la tête. Il manquera la tournée automnale du XV de France.

Le deuxième ligne du Racing 92 Bernard Le Roux, victime d'un choc à la tête lors de la victoire contre Lyon, sera absent environ "six mois", a annoncé ce jeudi son entraîneur Laurent Travers. Le Roux (33 ans, 47 sélections) sera donc forfait pour la tournée automnale du XV de France.

"On a pas mal de blessés, dont Bernard qui est touché contre Lyon et sera absent pour une durée assez longue, qui va toucher à peu près les six mois. Ce sera un absent de longue durée de plus", a regretté le technicien francilien. Le deuxième ligne de 33 ans ne devrait revenir qu'en fin de saison.

Contre Lyon (32-19), Le Roux a été victime d'un choc à la tête après un contact avec le troisième ligne Loann Goujon, peu après la mi-temps. Il est sorti dans la foulée, remplacé par Boris Palu (46e). Goujon a d'ailleurs été convoqué par la commission de discipline pour son geste.

Le Racing 92 doit affronter Toulouse, samedi, pour le compte de la 4e journée de Top 14. Les Bleus, eux, vont enchaîner trois matchs en autant de semaines dans le courant du mois de novembre. Ils reçoivent l'Australie le 5 novembre, l'Afrique du Sud une semaine plus tard puis le Japon le 20.