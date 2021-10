XV de France: cinq joueurs en balance pour le capitanat

Le staff du XV de France a identifié cinq joueurs susceptibles d’assumer le rôle de capitaine lors de la tournée de novembre. Gaël Fickou, Julien Marchand, Antoine Dupont, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch sont en concurrence pour succéder à Charles Ollivon (blessé), qui sera auprès des Bleus en début de rassemblement.

Un "cinq majeur". Voilà comment Raphaël Ibanez qualifie le groupe de joueurs en lice pour prendre le capitanat au sein du XV de France. A l’heure de préparer la tournée de novembre, le manager des Bleus a expliqué ce lundi avoir identifié cinq joueurs capables d’assumer le brassard en sélection.

"On a bien avancé. C’est une question centrale, qui a occupé notre esprit depuis de longues semaines avec l’ensemble de l’encadrement technique, a expliqué Ibanez, aux côtés de Fabien Galthié, en dévoilant les noms des 42 joueurs retenus pour affronter l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. C’était intéressant parce que la question du capitanat nous a permis de réfléchir de manière un peu plus poussée sur la notion de leadearship au sein d’un groupe. On estime qu’au moins cinq joueurs se sont détachés. Il s’agit de Gaël (Fickou), Julien (Marchand), Antoine (Dupont), Greg (Alldritt) et Anthony (Jelonch)."

Ollivon viendra "passer le relais"

Ibanez et Galthié ont longuement discuté avec les intéressés ces dernières semaines. "Nous avons décidé de passer du temps avec eux et d’échanger sur cette notion de leadership au sein d’un groupe. Parce que ce sont des joueurs qui peuvent remplir certains critères qui correspondent à l’idée qu’on peut se faire d’un capitaine. Il y a plusieurs critères: la performance, la générosité, l’humilité, la loyauté (peut-être le plus important)", a détaillé le manager des Bleus.

Pour faciliter les choses, Charles Ollivon a été convié à rejoindre le XV de France en début de rassemblement. "Dès dimanche prochain, Charles (Ollivon), notre capitaine, qui est actuellement blessé, sera présent au sein du groupe pour passer le relais auprès du capitaine qui sera annoncé", détaille Ibanez.

"Jelonch a été un capitaine héroïque en Australie"

"Charles a participé aux discussions, bien sûr, depuis que la question s’est posée à la suite de sa longue blessure, précisé Galthié. Il a échangé avec ces cinq leaders qui se sont révélés au cours de ces deux années et qui ont prouvé qu’ils étaient en capacité de prendre la suite. On souhaite que l’ensemble des joueurs s’identifient à leur leader."

Convaincant lors de la tournée estivale en Australie, Jelonch pourrait bien conserver son capitanat le mois prochain. Le troisième ligne aile du Stade Toulousain, âgé de 25 ans, a en tout cas répondu aux attentes de ses dirigeants en Océanie. "Il a montré qu’il cochait toutes les cases des qualités évoquées par Raphaël. Il nous a donné une totale satisfaction, assure le sélectionneur du XV de France. Il a été un capitaine héroïque, qui a porté haut les couleurs de l’équipe de France en Australie".