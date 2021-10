XV de France: la liste des 42 joueurs pour la tournée, avec neuf "nouveaux"

Fabien Galthié a annoncé ce lundi les noms des 42 joueurs convoqués en équipe de France pour la tournée d'automne, avec neuf joueurs qui ne comptent aucune sélection.

Trois tests-matchs au programme, un groupe de 42 joueurs et neuf petits "nouveaux". Fabien Galthié, accompagné de Raphaël Ibanez, a présenté ce lundi sa liste du XV de France pour la tournée d’automne, avec au programme en novembre les réceptions de l'Argentine (le 6 au Stade de France), de la Géorgie (le 14 à Bordeaux) et la Nouvelle-Zélande (le 20 au Stade de France).

Même si certains ont déjà été convoqués, sans avoir joué, ils sont donc neuf à ne compter encore aucune sélection internationale : les Bordelais Thierry Paiva, Romain Buros et Maxime Lucu, les Toulousains Thibaud Flament et Matthis Lebel, le Racingman Donovan Taofifenua, le Clermontois Tani Vili, ainsi que le Castrais Florent Vanverberghe et le Montpelliérain Florian Verhaeghe.

Parmi les absences, outre les blessés (Charles Ollivon, Arthur Vincent, Teddy Thomas, Baptiste Serin, Mohamed Haouas, Pierre-Louis Barrassi), on peut noter celles de l’ouvreur toulonnais Louis Carbonel, du troisième ligne toulousain Selevasio Tolofua, du Clermontois Alivereti Raka et du Rochelais Pierre Bourgarit. La liste de Fabien Galthié pourrait encore évoluer d’ici le début de la tournée. Deux joueurs sont déjà incertains, Gabin Villière et Bernard Le Roux.

Galthié promet une préparation plus dure

Après l'annonce de sa liste, Fabien Galthié a prévenu ses joueurs: ça va bosser encore plus à Marcoussis. "Nous allons durcir notre préparation, a expliqué le sélectionneur. A tous les niveaux. Notre marge de progression viendra aussi de là." Pour Raphaël Ibanez, "l'enjeu est crucial" sur les deux premières semaines. "On prépare depuis longtemps ces tests avec l'encadrement technique, a indiqué le manager général du XV de France. On a anticipé au maximum. Il y a la partie rugby, technique, mais on va aussi travailler sur l'attitude, pour retrouver une cohésion." Pour un "grand chelem" automnal ?

La liste de l'équipe de France:

Avants :

Alldritt, Atonio, Baille, Bamba, Barlot, Crétin, Cros, Diallo, Flament, Geraci, Gros, Hounkpatin, Jelonch, Le Roux, Macalou, J.Marchand, Mauvaka, Paiva, R.Taofifenua, Vanverberghe, Verhaegue, Willemse, Woki

Arrières :

Buros, Couilloud, Danty, Dulin, Dupont, Fickou, Hastoy, Jalibert, Jaminet, Lebel, Lucu, Moefana, Ntamack, Penaud, Ramos, D.Taofifenua, Vakatawa, Vili, Villière