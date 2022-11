Camille Chat sur le XV de France: "Je pars de loin, mais au fond de moi j'y crois"

En forme au sein d'une équipe du Racing 92 qui est sur une série de quatre victoires d'affilée, Camille Chat renaît après sa grave blessure au péroné en 2021. Au point de croire de nouveau au XV de France, à moins d'un an de la Coupe du monde.

A l’image de son club le Racing 92, qui vient d’enchaîner une quatrième victoire consécutive avec son succès 42-16 sur Clermont, Camille Chat retrouve son meilleur niveau. Le talonneur francilien, "tres fier" de porter le brassard de capitaine contre Clermont en l’absence de Gaël Fickou et Henry Chavancy, semble enfin sortir d'une longue traversée du désert.

"Il y a plein de choses qui ont fait que c'est arrivé, comme ma grosse blessure au péroné (en avril 2021 ndlr), explique Camille Chat. Je n'avais pas retrouvé mon vrai niveau depuis cette blessure. L'an dernier, j'ai eu beaucoup mal et j'ai beaucoup souffert. Petit à petit, je reprends confiance en moi, je prends un peu le taureau par les cornes et je me sens de mieux en mieux. C'est ça qui est important, de retrouver de bonnes sensations. Mais c'est vrai que c'était un peu long.…"

"C'est quelque chose que j'ai en tête, cette Coupe du monde en France"

A 26 ans, le talonneur aux 33 sélections n’a plus porté le maillot tricolore depuis la défaite face à l’Ecosse dans le tournoi des VI Nations, le 26 mars 2021. Mais il n'a pas fait une croix sur les Bleus. "Au fond de moi, j'y crois, je travaille dur pour ça, répond-il. Je sais que je pars de loin. Mais au fond de moi, j'y crois."

Camille Chat avoue ne pas avoir reçu de signe du staff tricolore en ce sens: "Non aucun, mais c'est quelque chose que j'ai en tête, cette Coupe du monde en France. Ça fait plusieurs années, depuis celle au Japon en 2019, que je l'ai en tête. Tant que ce n'est pas passé, j'y crois encore."