Coupe du monde 2023: "Les Bleus sont favoris", lance Charvet à J-100 du coup d’envoi

La France est la favorite de la Coupe du monde de rugby qu’elle organisera et qui débutera dans 100 jours, annonce Denis Charvet, finaliste de la compétition en 1987 et membre de la Dream Team RMC, dans Apolline Matin sur RMC.

Dans 100 jours, le XV de France donnera le coup d’envoi de sa Coupe du monde dans un choc face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au Stade de France. Et les Bleus aborderont cette compétition organisée sur leurs terres dans la peau des favoris, selon Denis Charvet (61 ans), ancien centre des Bleus finalistes en 1987 lors de la première édition.

"Il va falloir qu’on la gagne un jour"

"On est favori, on le dit, Fabien Galthié (le sélectionneur, ndlr) l’assume, rappelle-t-il dans Apolline Matin sur RMC. Il parle d’une flèche du temps jusqu’au 28 octobre (date de la finale). On a battu toutes les meilleures nations au monde donc il n’y a pas de raison qu’on n’arrive pas à avoir ce titre de championne du monde derrière lequel on court depuis 36 ans. La première Coupe du monde était en 1987, j'ai eu la chance de la jouer. Il va falloir qu’on la gagne un jour."

Les Bleus restent sur une élimination en quarts de finale en 2019 face au pays de Galles (20-19), pénalisés par un carton rouge écopé par Sébastien Vahaamahina. "En 2019, c’est un fait de jeu qui nous a empêchés d’aller en demi-finale, rappelle Charvet. C’est un peu l’imprévu de cette Coupe du monde, ça se joue sur des détails, de l’imprévu. Mais on a les joueurs, un groupe uni, exceptionnel, de copains. C’est ce qui fait souvent la différence au plus haut niveau."

Après les Blacks en entrée, les Bleus affronteront l’Uruguay (14 septembre à Lille), la Namibie (21 septembre à Marseille), puis l’Italie (le 6 octobre à Lyon). Le 5 juin, le staff du XV de France convoquera un premier groupe élargi avec les joueurs qui ne disputeront pas les demi-finales du Top 14. Une liste de 42 éléments sera ensuite annoncée le 21 juin, deux mois avant la liste définitive de 33 joueurs, le 21 août.