"Des nerfs d’acier": la presse internationale sous le charme des Bleus après le triomphe contre l’Afrique du Sud

A l’image du Telegraph, en Angleterre, la presse internationale a été impressionnée par la performance du XV de France, vainqueur de l’Afrique du Sud (30-26) samedi à Marseille.

Le XV de France a encore frappé fort samedi en s’offrant les champions du monde sud-africains (30-26) à Marseille pour le deuxième test-match de novembre. Après avoir triomphé au Tournoi des VI Nations, les joueurs de Fabien Galthié ont montré qu'ils pouvaient désormais regarder les plus grandes équipes dans les yeux. Ils ont certes beaucoup souffert face aux Springboks, mais comme une semaine plus tôt face à l’Australie, ils ont fini par s’imposer. De quoi s’attirer les louanges des médias étrangers ce dimanche matin, notamment du côté de l’Angleterre.

"Deux équipes monumentales"

Pour le Telegraph, "la France a fait preuve de nerfs d’acier pour battre l’Afrique du Sud dans un match épique." Une rencontre d’un niveau élevé marquée par deux cartons rouges et un carton jaune. "Un match gigantesque avec deux équipes monumentales", souligne le média britannique pour qui les Bleus ont "consolidé leur statut de favori pour la Coupe du monde" en 2023.

"Un match sauvage"

Le nouvel exploit des Bleus a trouvé aussi un écho à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Dans la patrie des All Blacks, The Herald annonce que "la France a résisté à l’Afrique du Sud" et surtout que les Bleus ont terminé "leur série de victoires contre les géants de l’hémisphère sud". Dont les Blacks, il y a un an…

Enfin chez les vaincus, en Afrique du Sud, si The Citizen retient "un match sauvage" dans un "thriller marseillais", The Star préfrère saluer "14 courageux Springboks", auteurs de leur "meilleure performance en 2022." Ce qui n'a pas suffi à faire vaciller les Bleus. C'est dire...