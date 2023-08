Ecosse-France: "On ne peut pas se satisfaire de ça", la frustration d'Arthur Vincent sur le scénario du match

Arthur Vincent sort frustré de la défaite 25-21 du XV de France en Ecosse ce samedi, dans le premier des quatre test-matchs des Bleus avant la Coupe du monde. Avec une équipe remaniée, les Bleus ont sombré en deuxième période.

Bien sûr, Fabien Galthié avait aligné une équipe très remaniée. Bien sûr, ce n'est que le premier des quatre test-matchs prévus pour le XV de France avant la Coupe du monde. Et bien sûr, il y aura du positif à retenir, notamment dans cette belle première période. Mais les Bleus sortent avec un goût amer de la défaite en Ecosse ce samedi, compte tenu du scénario: alors qu'ils menaient 21-3 à la pause, les Français ont encaissé un 22-0 en deuxième période pour finalement s'incliner 25-21.

"Il y a un goût amer"

"C'est les boules c'est clair, on ne peut pas se satisfaire de ça, on est forcément frustrés. Il y a du positif malgré tout et il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Mais on est des compétiteurs, on ne peut pas se satisfaire de ça, admet Arthur Vincent. On mène 21-3 à la mi-temps, on peut pas perdre le match comme ça. D'autant qu'on a la possibilité de l'emporter à la fin. Ce sont des axes de travail importants pour nous. Il y a un goût amer, il n'y a pas la victoire. Il faut que ça nous serve et qu'on continue à travailler."

"A la mi-temps, on savait qu'ils allaient prendre une soufflante, qu'ils allaient envoyer beaucoup de jeu pour recoller, raconte le trois-quart centre. Ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont fait, avec pas mal d'opportunisme, ils marquent rapidement donc ça les remet bien dans le match. On va prendre le temps d'analyser, voir ce qui n'a pas marché mais on va s'en servir." Prochain match à Saint-Etienne dans une semaine, toujours face aux Ecossais.