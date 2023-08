Ecosse-France: des Bleus à deux visages s’inclinent à un mois de la Coupe du monde

A 35 jours du match d’ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France a débuté ses matchs de préparation par une défaite face à l’Ecosse (25-21) samedi à Murrayfield. Si les cadres étaient absents, les remplaçants ont coulé après la pause après une magnifique première période.

Une défaite pour commencer. Le XV de France s’est incliné 25-21 face à l’Ecosse samedi à Murrayfield pour son premier match de préparation en vue de la Coupe du monde. Avant d’annoncer son groupe de 33 joueurs, Fabien Galthié avait décidé d’aligner une équipe bis. Si ceux qui jouaient gros ont brillé en première période, largement dominés par des Tricolores inspirés (3-21), ils ont coulé après la pause, "mangés" par les Ecossais survoltés, même à 14 contre 15 (expulsion de Fagerson, 55e).

"On a manqué de lucidité, analyse l’ancien sélectionneur Jean-Claude Skrela sur RMC. La fatigue s’est installée. On s’est peut-être un peu relâché et après on a douté." Il faudra en tout cas montré un visage beaucoup plus conquérant, sans trou d’air, dès samedi prochain, toujours contre l’Ecosse, mais à Saint-Etienne (21h05) pour refaire le plein de confiance.

Skrela: "On est sorti du match"

En tout cas, Fabien Galthié est passé par toutes les émotions à Murrayfield. Le sélectionneur tricolore a d’abord savouré la première période parfaite de son équipe. Emmenés par ses jeunes, les Tricolores ont surclassé l’Ecosse grâce à trois jolis essais signés Couilloud (12e), Bielle-Biarrey pour sa première sélection (25e) et Woki juste avant la pause (40e). Alors que tous les feux étaient au vert, des Ecossais métamorphosés ont fait très mal aux Bleus après la pause. Malgré le carton jaune transformé en rouge écopé par Fagerson (55e) après un gros tampon sur Bourgarit, le XV du Chardon a infligé un terrible 22-0 en deuxième période face à des Bleus trop indisciplinés, notamment à la mêlée. "On est sorti du match, il y a eu beaucoup de fautes bêtes mais il y a de la fatigue avec la préparation. On est dans le dur", regrette Jean-Claude Skrela.

Gailleton et Louis Bielle-Biarrey ont marqué des points, Dumortier dans le dur

Parmi les trois novices alignés par Fabien Galthié, le centre palois Emilien Gailleton (20 ans) et l’ailier de l’UBB Louis Bielle-Biarrey (20 ans) étaient particulièrement attendus. Non seulement, ils n’ont pas déçu mais ils ont éclaboussé la première période de leur classe. C’est eux qui initient l’action qui mène au premier essai de Baptiste Couilloud. Dans tous les bons coups, Louis Bielle-Biarrey se charge lui-même d’aplatir après un autre joli mouvement collectif (25e).

A son avantage en première période, Paul Boudehent, comme ses partenaires, a subi l’impact des Ecossais après la pause. Yoram Moefana a aussi marqué des points. "Même à la fin, dans la difficulté, il a fait avancer l’équipe", note Jean-Claude Skrela. Après-midi plus compliqué en revanche pour l’ailier Ethan Dumortier, remplacé en 2eme période. "Il a été en difficulté, il s’est fait déborder par Graham sur le premier essai écossais", pointe l’ancien sélectionneur des Bleus.