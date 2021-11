France-Argentine: les Pumas avec huit joueurs du Top 14

Ce samedi (à 21h), le XV de France sera opposé à l’Argentine dans le cadre de la Tournée de Novembre. Une rencontre où les Argentins pourront compter sur huit joueurs évoluant dans le Top 14, comme l’a annoncé le sélectionneur Mario Ledesma.

Pour le premier match de la Tournée de novembre, le XV de France sait déjà à quoi s’attendre face à l’Argentine ce samedi (à 21h). Pour l’occasion, les Argentins du sélectionneur Mario Ledesma pourront compter sur huit joueurs habitués à jouer en France, puisqu’ils évoluent dans le Top 14.

Le pilier Francisco Gomez Kodela (Lyon), les deuxièmes lignes Guido Petti (Bordeaux-Bègles) et Thomas Lavanini (Clermont) débuteront. Tout comme les troisièmes lignes Marcos Kremer (Stade Français) et Facondo Isa (Toulon). Trois joueurs de Perpignan seront alignés d’entrée du côté des Pumas avec : le demi de mêlée Tomas Cubelli, le centre Jeronimo de la Fuente et l’ailier Bautista Delguy.

Les Argentins, qui restent sur six revers de rang dans le Rugby Championship seront ensuite confrontés à l’Italie (13/11) et l’Irlande (21/11).

La compo de l’Argentine face au XV de France : Boffelli – Delguy, Moroni, De la Fuente, M. Carreras – (o) S. Carreras, (m) Cubelli – Kremer, Isa, Matera – Lavanini, Petti – Gomez Kodela, Montoya (capitaine), Gallo

Côté Français, Jalibert et Ntamack titulaires

Pour ce qui est du XV de France, le sélectionneur Fabien Galthié a également dévoilé l’équipe qui affrontera les Argentins. Avec les présences de Romain Ntamack et Mathieu Jalibert.

La compo du XV de France face à l’Argentine : Jaminet – Penaud, Fickou, Ntamack, Villière – (o) Jalibert, (m) Dupont – Cros, Jelonch, Woki – Willemse, Flament – Haouas, Marchand, Baille