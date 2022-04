Rugby: Olivier Lièvremont nouveau DTN de la FFR

Olivier Lièvremont va succéder à Didier Retière, parti à Clermont, au poste de Directeur Technique National.

Fin du suspense. On connait l’identité du nouveau Directeur Technique National du rugby français. Comme indiqué par Rugbyrama, il s’agit d’Olivier Lièvremont. Le directeur technique des Ligues PACA et Corse a été préféré à Jean-Marc Béderède, actuel manager des moins de 20 ans et ancien entraineur de la défense du XV de France, Sébastien Calvet, manager France jeunes et ancien entraineur de Montauban, ainsi que Christophe Reigt, manager des équipes de France VII et proche du président Laporte depuis leur époque à Bègles-Bordeaux. Tous avaient acte de candidature et ont passé des entretiens.

Ils étaient quatre candidats

Olivier Lièvremont succèdera donc à Didier Retière qui occupait ce poste depuis 2014 avant de rejoindre récemment le club de Clermont, actuel huitième du Top 14, comme directeur du développement sportif. Le Ministère en charge des Sports a validé cette nomination après des échanges réguliers et jugés fructueux avec la fédération ces dernières semaines.

Ancien entraineur du XV de France féminin et cousin germain de l’ancien sélectionneur des Bleus, Olivier Lièvremont a peu à peu grimpé les échelons ces dernières années pour désormais endosser le costume du DTN, à quelques mois de la Coupe du monde féminine en Nouvelle-Zélande et un an et demi de France 2023.