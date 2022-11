XV de France: avec Lucu, Taofifenua et Wardi pour préparer le Japon

En raison de plusieurs absences, le staff du XV de France devrait procéder à trois changements pour affronter le Japon dimanche. Le demi de mêlée Maxime Lucu, le deuxième ligne Romain Taofifenua et le pilier Reda Wardi ont évolué avec les potentiels titulaires mercredi.

L’automne est revenu sur Marcoussis. La pluie et un vent frais ont accompagné l’entrainement de mercredi, le premier de la semaine ouvert à la presse. Quatre jours après la victoire musclée contre l’Afrique du Sud (30-26) dans la douceur marseillaise et autant avant le dernier test-match de la tournée contre le Japon, dimanche à Toulouse, le XV de France a répété ses gammes. Sans leur capitaine Antoine Dupont, reparti après avoir été entendu en visio par une commission indépendante suite à son carton rouge du week-end, les Bleus ont affiché un visage relativement classique.

Jonathan Danty, déclaré apte lundi, occupait bien le centre du terrain au côté de Gaël Fickou. Sur les ailes, Yoram Moefana et Damian Penaud, sans surprise, portaient respectivement les numéros 11 et 14 tandis que l’arrière toulousain Thomas Ramos était logiquement reconduit. Pour la charnière, Romain Ntamack, sans doute impatient de montrer un visage plus conquérant devant son public, était associé à Maxime Lucu. Le demi de mêlée bordelais de 29 ans aux 10 sélections, régulièrement cantonné à un rôle de doublure, est bien parti pour décrocher une place dans le XV de départ en l’absence de Dupont.

Wardi vers une première titularisation

Devant, où Charles Ollivon tenait bien son rang de capitaine, là aussi quelques retouches ont été effectuées pour pallier les absences des Toulousains Thibaud Flament (commotion) et Cyril Baille (adducteurs). En deuxième ligne, Romain Taofifenua - lui aussi davantage habitué à figurer parmi les "finisseurs" - a ainsi récupéré le numéro 5 pour être associé à Cameron Woki. Quant au pilier gauche rochelais Reda Wardi, il devrait fêter sa première titularisation en équipe de France ce week-end, huit jours après avoir effectué ses débuts internationaux. L’entrainement à haute intensité de jeudi, veille d’annonce d’équipe, devrait permettra d’affiner les tendances.

Le XV aligné mercredi : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Lucu – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Taofifenua, Woki - Atonio, Marchand, Wardi